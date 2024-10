Bibiche, ô ma bibiche.

Après une pige d’un an à Charlotte, Brecht Dejaegere est revenu en Europe cet été. L’ancien capitaine de Toulouse a retrouvé Courtrai, son club formateur. Le Belge s’est confié sans langue de bois sur son passage en MLS, auprès de la RTBF. « Sur le terrain, on voit bien que les joueurs ont pas mal de lacunes tactiques. Il n’y en a pas beaucoup qui ont le niveau pour jouer en Europe », estime-t-il. Le vainqueur de la Coupe de France 2023 a aussi partagé le souvenir de ses retrouvailles avec la star de l’Inter Miami Lionel Messi, qu’il avait croisé en Ligue 1.

« Au coup de sifflet final, je lui ai demandé s’il se sentait mieux à Miami qu’en France. Il était étonné : je lui ai répondu que j’avais joué contre lui avec Toulouse au Parc des Princes. Il ne se souvenait pas de moi… mais c’était mon rêve de gosse qui se réalisait. Messi a toujours été mon joueur préféré ! C’était un truc de ouf de le croiser… et donc, ce jour-là, il me dit que pour lui, au PSG, c’était “la merda” (sic). Oui, “la merda”, rigole Dejaegere. Il avait été pris en grippe suite à l’échec en Ligue des champions : il se faisait siffler à chaque ballon et il en avait marre. »

Il a trouvé ce qu’il voulait à Miami : un club où tout le monde lui cire les pompes.

Pronostic Nice PSG : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue 1