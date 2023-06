L’incroyable jubilé de Maxi Rodríguez

En grande pompe.

Maxi Rodríguez a reçu un dernier hommage ce samedi soir à Rosario à l’occasion d’un match d’adieu entre son club des Newell’s Old Boys et une sélection argentine. Dans un stade Marcelo Bielsa plein à craquer, l’ancien milieu de l’Atlético ou encore de Liverpool de 42 ans a pu compter sur Lionel Messi, Gabriel Heinze ou encore le sélectionneur de l’Albiceleste Lionel Scaloni pour faire le show. L’ancien joueur du PSG a d’ailleurs inscrit un triplé dans un match remporté par les Newell’s (7-5).

El clip especial que emocionó a Maxi Rodríguez en su despedida. ⚽ @MR11ok, el futbolero simplemente te dice GRACIAS 📺 #GraciasMaxienStarPlus | #StarPlusLA pic.twitter.com/gVV1km01V9 — SportsCenter (@SC_ESPN) June 25, 2023

Ovationné par près de 40 000 personnes, la Fiera a mis un terme à une carrière longue de 22 ans lors de laquelle il aura joué sur ses terres, en Espagne et en Angleterre et aura porté le maillot argentin à 52 reprises. En larmes, Maxi Rodríguez a reçu des mains de Benjamin Agüero, fils de Sergio, un maillot historique des Newell’s porté par la légende Diego Maradona avant de visionner sur les écrans géants du stade une vidéo qui a retracé son parcours et dans laquelle sa grand-mère est intervenue.

Rentrons, il commence à pleuvoir.

