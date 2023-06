Messi, et au revoir

Le jeu de je t'aime, moi non plus aura donc duré deux ans. Sans grande surprise au vu de l'évolution de la situation ces dernières semaines, Lionel Messi va quitter Paris à l'issue de la saison. Une fin de parcours à l'image du passage de l'Argentin dans la capitale : sans grand éclat.

« Ce sera son dernier match au Parc des Princes, j’ose espérer qu’il sera accueilli de la meilleure des façons. Les remarques ou les critiques, je ne les trouve pas du tout justifiées. Quand vous faites une saison avec la Coupe du monde au milieu, vous terminez avec des stats avec 21 buts et 20 passes décisives… Il a toujours été au service de l’équipe. Ça a été un grand privilège de l’accompagner tout au long de la saison. » À deux jours de la réception de Clermont, baisser de rideau de la saison du PSG, Christophe Galtier a levé les derniers doutes : Lionel Messi s’apprête à quitter la capitale. Dans une certaine forme d’indifférence, à l’image des deux saisons de l’Argentin en Ligue 1. « J’ai eu le privilège de diriger le meilleur joueur de l’histoire du football », insiste pourtant Galette. Pas dans le meilleur contexte de sa magnifique carrière. Le club a beau ramer auprès de l’AFP pour contredire l’affirmation de son coach, son départ n’en reste pas moins inéluctable.

Deux ans après la folie du Bourget, Lionel Messi fera donc ses adieux au public parisien face aux Auvergnats. Avec comme attente principale de ne pas être sifflé – comme il le fût par une partie du public face à Ajaccio – alors que le CUP sera de retour en tribune Auteuil. Malgré une deuxième saison qui aura eu le mérite de donner un peu de relief à son passage dans la ville lumière (16 buts et 16 passes décisives en championnat), le capitaine de l’Albiceleste ne laissera pas une trace indélébile dans l’histoire du club. Le contexte et son attachement personnel n’ont logiquement rien à voir, mais ces adieux seront bien loin des larmes émouvantes versées au moment de quitter Barcelone. Pour ce qui est des émotions, il pourra au moins se dire qu’il a inscrit le but du titre à Strasbourg, la semaine passée. Sans oublier que ces deux années auront vu l’aboutissement de sa dernière grande quête personnelle : rester compétitif pour triompher en Coupe du monde avec l’Argentine.

Un contexte pesant

Le meilleur joueur du dernier Mondial subit qui plus est le terrible contexte qui entoure cette fin de saison du Paris Saint-Germain, profondément touché par l’accident de Sergio Rico. Aucune célébration n’est ainsi prévue dans la foulée de la rencontre, par respect pour le gardien espagnol. Une dernière soirée pesante, déjà que ce onzième sacre national difficilement acquis au terme d’une deuxième partie de saison morose ne soulevait pas les foules. Comme un symbole, auquel se rajoute le nom de l’adversaire du soir, Clermont, formation sans grands moyens mais qui aura su s’attirer une certaine affection tout au long de la saison. Tout l’inverse du PSG.

1 – Lionel Messi avec Paris : 🥇30 assists en Ligue 1 depuis 2021/22, meilleur total dans le Top 5 🥇seul joueur à min. 15 buts et 15 assists dans le Top 5 cette saison Unique. pic.twitter.com/v7RwmiXATl — OptaJean (@OptaJean) June 1, 2023

Dans cette période de fin de saison où chacun pleure ses vedettes prêtes à s’envoler vers d’autres cieux, peu de larmes risquent de couler dans les travées du Parc des Princes. La Pulga paye une grande asymétrie entre la lecture de ses statistiques cette saison et l’impression visuelle laissée, entre longues minutes passées à traîner des pieds dans le rond central et investissement fluctuant. Un Lionel Messi qui pourrait ne pas être le seul à vivre sa dernière soirée porte d’Auteuil. En attendant de savoir si les rumeurs de départ qui l’entourent sont fondées, Neymar pourrait également être concerné par ce pot de départ géant depuis les loges. Les belles retrouvailles entre les deux sud-américains n’auront pas apporté grand chose à Paris et la venue de Lille le 19 février dernier a de grandes chances de rester éternellement gravée comme leur dernière danse commune. À moins qu’il ne se retrouvent à nouveau sous le même maillot dans les années à venir ? Là encore du côté de Messi, la possibilité d’un retour au Barça mise à part, rien de bien excitant ne semble se dessiner pour le prochain chapitre de sa carrière.

