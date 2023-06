PSG : Pas de célébration pour le titre ?

Cure d’humilité.

Après avoir annoncé le départ de Lionel Messi, ce jeudi, Christophe Galtier précise aussi que le club fêtera sobrement son titre de Champion de France en raison de l’état de santé de Sergio Rico. Pour rappel, le gardien a été gravement blessé à la tête dans un accident de cheval, Sergio Rico, 29 ans, et admis dans une unité de soins intensifs de l’hôpital Virgen del Rocio de Séville, ce dimanche. « Il n’y aura pas de fête », souligne le technicien.

L’entraîneur poursuit : « C’est une semaine très difficile. On est tous touchés parce qu’on est passé au titre de champion de France samedi à un réveil plus que douloureux dimanche matin ». Une semaine assez spéciale : « On essaye tant bien que mal à se changer les idées à travers les séances d’entraînement qui ne ressemblent en rien à une préparation de match », note le coach.

Ce samedi, face à Clermont le PSG se verra remettre son 11e titre de Champion de France au Parc des Princes comme le veut la tradition. L’équipe ne lui fera pas « un hommage, mais il y aura un gros message de soutien de la part des joueurs, du club, des supporters ».

Rico Saint-Germain.

Christophe Galtier annonce le départ de Lionel Messi