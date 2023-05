PSG, champion peu fier

Ce nul à Strasbourg, pas foufou pour le PSG de Christophe Galtier, est donc le bon. Une semaine avant le baisser de rideau, les joueurs de la capitale sont définitivement hors de portée de leur dauphin lensois. La saison est pourtant difficile à analyser pour les Rouge et Bleu. Tout d’abord, il y a les chiffres : Paris est sacré pour la onzième fois en à peine plus de 50 ans d’existence, un record absolu. Le club est désormais seul recordman au palmarès de chaque trophée que compte le football français (championnat, Coupe de France, Trophée des champions et feu la Coupe de la Ligue). Une campagne de patrons, puisque Kylian Mbappé et ses potes auront passé les 38 journées dans la peau du leader, ce qui n’avait jamais été réalisé auparavant. Tout ça malgré l’année exceptionnelle de Lens, alors que Marseille aura lâché trop de cartouches face aux cadors de Ligue 1. Et puis, il y a la manière dont ce titre a été conquis et ce qu’il laissera à la postérité : pas grand-chose.

Une saison bien morose

Comme de nombreux clubs à travers l’Europe et le monde, le Paris Saint-Germain a vécu une saison coupée en deux, Coupe du monde oblige. Mais probablement nulle part ailleurs qu’au pied de la tour Eiffel le contraste n’aura été aussi fort. Clermont, Montpellier, Toulouse et surtout Lille, les adversaires du mois d’août dernier d’un PSG new look que l’on pensait calibré pour rouler sur le championnat pourront en témoigner. Neymar intenable, Messi enfin décisif, Mbappé égal à lui-même après un – très léger – retard à l’allumage, certaines recrues déjà au diapason, à l’image de Vitinha : le ciel était au bleu dans la capitale. Et puis, tout s’est enrayé au retour du Qatar. La défaite à Lens le 1er janvier annonçait une nouvelle année de galères. Depuis, il y a eu le naufrage à Monaco, l’énième blessure de Neymar au cœur de l’hiver contre Lille, les prestations plus indigentes les unes que les autres et les affaires qui s’empilent.

Entre deux conférences de presse de Christophe Galtier passées à marteler qu’il ne fallait pas minimiser l’aboutissement d’un onzième titre national, cette fin de parcours aura été bien longue. Et à l’arrivée, une question : quels souvenirs les amoureux du club garderont-ils en tête de cette saison ? Quel moment fort leur arrachera un sourire en regardant pour la 100e fois les vidéos dans dix ans ? Les images qui remonteront en premier à la surface seront surtout Galtier essayant d’éteindre feu après feu devant la presse, le Parc des Princes schizophrène sur le cas de Lionel Messi marchant dans le rond central, Nasser Al-Khelaïfi absent des débats, des ultras encore en grève dans la dernière ligne droite après un nouveau conflit avec la direction, ou encore les expérimentations tactiques… Sans oublier les exploits du soliste Mbappé, tout de même.

Ça y est, c’est fini

Avec le recul pourtant, voir cette saison coupée à ce point en deux actes n’aura rien eu de si surprenant au vu de la construction de l’effectif. Totalement déséquilibré pour ne reposer que sur trois stars dont l’objectif majeur se passait loin de l’Hexagone, ce dernier ne pouvait qu’afficher ses limites sur la durée. La démonstration que le recrutement, critiqué dès l’automne par Luis Campos lui-même, n’était pas du tout à la hauteur, tandis que les blessures – largement prévisibles au vu du programme de l’année – mettaient en évidence un manque de profondeur difficilement explicable. Depuis janvier, toutes ces difficultés n’auront fait qu’illustrer les errements d’un club déjà loin de faire soulever les foules l’an passé. Un ennui qui n’aura donc pas exclusivement été le fait de Mauricio Pochettino.

Même s’il reste la réception de Clermont et la fête à la maison avant d’officiellement partir en vacances, l’obtention de ce titre marque la fin d’une campagne éprouvante. En attendant l’interview choc de Nasser Al-Khelaïfi pour promettre la fin des passe-droits, tous les amoureux du club de la capitale vont pouvoir souffler après un printemps interminable. Pendant les deux prochains mois, ils n’auront plus à se soucier chaque semaine de savoir si leurs protégés auront vraiment envie de jouer une fois le week-end venu, ou quelle sera la prochaine affaire extrasportive à ébranler l’institution. Un repos aussi mérité que nécessaire avant de remonter à bord du bateau pour vivre les prochaines aventures à partir du mois de juillet.

