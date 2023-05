Benzema aurait reçu une offre d’Arabie saoudite

Le championnat des légendes.

Selon le média espagnol AS, Karim Benzema serait au centre d’une offre tout droit venue du club d’Al-Ittihad, en Arabie saoudite. L’attaquant du Real Madrid, qui n’a pas prolongé avec son club (son contrat expire en juin 2023), aurait reçu une offre pour un contrat de 400 millions d’euros pour deux ans lui promettant un avenir en tant qu’ambassadeur de la Coupe du monde 2030 qui pourrait avoir lieu au Moyen-Orient, si les décideurs votent en sa faveur en septembre 2024.

De plus, l’Arabie saoudite a signé un accord de collaboration avec la CAF qui pourrait lui permettre de passer devant la candidature de l’Espagne, du Portugal et du Maroc. Messi, Lloris, Ronaldo et Benzema pourraient se retrouver tous ensemble en Arabie saoudite qui souhaite développer l’image du pays en matière de football.

Ballon d’or noir.

Mbappé, retour à la case départ ?