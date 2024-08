Un joueur des Newell's Old Boys se cogne contre une caméra

Et… action !

En bon milieu de terrain défensif, Rodrigo Fernández Cedrés est habitué à donner de sa personne sur le terrain. Le joueur des Newell’s Old Boys en a fait la démonstration contre le Racing. Engagé dans un duel, l’Uruguayen a été déstabilisé et s’est cogné la tête à pleine vitesse contre le pied d’une caméra placée au bord de la pelouse. Ouvert à au niveau du crâne, Fernández Cedrés a souhaité reprendre le match, mais il a immédiatement été remplacé. Pour ne rien arranger, le club de Rosario s’est incliné (0-1) et ne compte que 11 points après 11 matchs.

On attend toujours des nouvelles rassurantes du trépied.

