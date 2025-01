Une star de la cumba signe en D2 argentine

El Polaco à Temperley, on attend maintenant PLK à Tremblay.

Ezequiel Cwirkaluk, alias El Polaco, chanteur argentin de cumbia légendaire et polonais d’origine comme son nom l’indique, vient de signer au Club Atlético Temperley, son club de cœur, niché dans le sud de Buenos Aires en deuxième division du championnat argentin selon infobae.

EL POLACO, ¿NUEVO REFUERZO DE TEMPERLEY? 🎶🚨 ⚽️ El club que milita en la Primera Nacional publicó un video en sus redes presentando al cantante como una de las incorporaciones para este 2025. "Los sueños están para cumplirse", escribió el Gasolero en sus redes. 🤔 ¿Sumará… pic.twitter.com/aU2iPBA3W3 — Diario Olé (@DiarioOle) January 15, 2025

Un transfert… comme un autre ?

L’annonce a été dévoilée par le club via une vidéo intitulée Les Rêves sont faits pour être réalisés. Alberto Lecchi, président du club, reste volontairement flou sur le rôle qu’occupera le chanteur de 37 ans. Joueur, entraîneur, simple ambassadeur ? « Le chanteur a le maillot céleste dans le cœur. Tout est possible. » Bien que l’annonce semble juste être un coup marketing, El Polaco avait annoncé lever le pied sur la musique en 2025 après des centaines de millions d’écoutes, pour réaliser selon lui un rêve d’enfance : « Les rêves sont faits pour être réalisés, et il est temps de concrétiser celui-ci. »

Certains rêvent de devenir chanteurs, d’autres de devenir Benatia.

