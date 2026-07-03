Nagelsmann sort du silence après sa démission

Il aurait pu annoncer ça sur LinkedIn. Julian Nagelsmann a pris la parole après son départ officiel du poste de sélectionneur de l’Allemagne. Quelques jours après l’élimination de la Mannschaft en seizièmes de finale de la Coupe du monde contre le Paraguay, le technicien allemand a expliqué avoir longuement réfléchi avant de quitter ses fonctions.

« Vous méritiez tellement plus »

Dans un communiqué, Nagelsmann assure que la décision « n’a absolument pas été facile » et rappelle que sa priorité a toujours été « le succès de l’équipe ». Mais après une telle claque, l’ancien coach du Bayern estime que l’Allemagne mérite « une chance de repartir sur de nouvelles bases ».

Il a aussi tenu à remercier son staff, les membres de la Fédération, ses joueurs et surtout les supporters. « Ça me fait vraiment mal que nous vous ayons déçus et que nous n’ayons pas pu vous offrir d’autres nuits de football mémorables lors de cette Coupe du monde. Vous méritiez tellement plus », a-t-il écrit.

Julian Nagelsmann rejoint la team open to work.

Klopp se rapproche du banc de l’Allemagne