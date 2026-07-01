Jürgen Klopp pour remplacer Julian Nagelsmann à la tête de l'Allemagne ?

Dent pour fausse dent, Jü pour Ju. Selon les informations du Times, Jürgen Klopp serait le favori pour prendre les rênes de la sélection allemande en cas de départ de Julian Nagelsmann. Une information confirmée ce mercredi par le journaliste Fabrizio Romano, qui ajoute que l’ancien coach de Liverpool serait « ouvert à l’idée de reprendre du service si la Fédération allemande décidait de faire appel à lui ».

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Après une Coupe du monde 2026 décevante terminée par un déboire contre le Paraguay (1-1, 3-4 t.a.b.), la Fédération allemande avait annulé une conférence de presse avant de partir des États-Unis pour réfléchir à l’avenir du poste de sélectionneur. « Face aux tâches qui nous attendent et après un tel coup dur, nous ne pouvons pas, ni ne voulons reprendre simplement le cours normal des choses », disait dans un communiqué Bernd Neuendorf, le président de la Fédé.

Si Julian Nagelsmann a indiqué aux dirigeants de la Mannschaft vouloir continuer son aventure (contrat jusqu’en 2028), la décision finale appartient à la DFB, qui sait désormais que Jürgen Klopp est ouvert au projet allemand. Depuis début 2025, il occupe le poste de directeur du football mondial chez Red Bull, s’impliquant notamment auprès du RB Leipzig et du Paris FC. Son contrat à ce poste court jusqu’à fin 2029.

Ça donne des ailes pour partir ailleurs apparemment.