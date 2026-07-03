L'Angleterre en PLS devant la stat du Mexique à l'Azteca depuis plus de 12 ans

Aztecap ou pas cap ? Le Mexique est invaincu lors de ses 22 derniers matchs officiels au stade Azteca, pour 16 victoires, comme l’a relevé Squawka. Parmi elles, 3 des 4 matchs de sa Coupe du monde 2026 qu’elle coorganise, le dernier étant à Guadalajara.

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Un premier vrai test pour les Mexicains

Pour rassurer les rosbifs, prochains et (obligatoirement) derniers adversaires du Mexique à l’Azteca lors de ce Mondial pour son huitième de finale : aucun adversaire d’El Tri de ces 22 derniers matchs dans ce stade à 2000 mètres d’altitude n’est du niveau des Three Lions.

Quatre rencontres contre le Honduras et le Panama, deux contre le Salvador et la Jamaïque… Il faut remonter à un éliminatoire de Coupe du monde contre le Honduras en septembre 2013 pour voir le Mexique perdre dans son antre la plus mythique (1-2). À Harry Kane et consorts d’être à la hauteur des Catrachos de Wilson Palacios.

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