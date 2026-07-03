S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • 8es
  • Mexique-Angleterre

L'Angleterre en PLS devant la stat du Mexique à l'Azteca depuis plus de 12 ans

NB
4 Réactions
L'Angleterre en PLS devant la stat du Mexique à l'Azteca depuis plus de 12 ans

Aztecap ou pas cap ? Le Mexique est invaincu lors de ses 22 derniers matchs officiels au stade Azteca, pour 16 victoires, comme l’a relevé Squawka. Parmi elles, 3 des 4 matchs de sa Coupe du monde 2026 qu’elle coorganise, le dernier étant à Guadalajara.

Embed t.co

Un premier vrai test pour les Mexicains

Pour rassurer les rosbifs, prochains et (obligatoirement) derniers adversaires du Mexique à l’Azteca lors de ce Mondial pour son huitième de finale : aucun adversaire d’El Tri de ces 22 derniers matchs dans ce stade à 2000 mètres d’altitude n’est du niveau des Three Lions.

Quatre rencontres contre le Honduras et le Panama, deux contre le Salvador et la Jamaïque… Il faut remonter à un éliminatoire de Coupe du monde contre le Honduras en septembre 2013 pour voir le Mexique perdre dans son antre la plus mythique (1-2). À Harry Kane et consorts d’être à la hauteur des Catrachos de Wilson Palacios.

Hôtes Ones : qui ira le plus loin ?

NB

Commentaires

Les membres ont posté 4 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
Articles en tendances

Boutique SO - Magazines

Tsugi Daft Punk collector, « Gold & Silver » édition

à partir de 20€



Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.