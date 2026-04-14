S’abonner au mag
  • C1
  • Quarts
  • Liverpool-PSG (0-2)

Les notes du PSG contre Liverpool

Par Jérémie Baron
10 Réactions
Les notes du PSG contre Liverpool

Paris a pu compter sur un Matveï Safonov impérial et un Ousmane Dembélé écœurant pour éteindre Anfield ce mardi (0-2).

d1df62fbca295bd99e1c4cf68c764a6b61c23310

Matvey Safonov

S’il continue d’enchaîner de telles performances, il sera bon pour être mis au placard cet été et vendu à Manchester City.

Note de la rédaction 9/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

cards-23-24_hakimi-alt

Achraf Hakimi

Le seul qui aurait pu redonner espoir à Anfield. Mais son gardien en a décidé autrement.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

cards-23-24_marquinhos-alt

Marquinhos

Il célèbre les six-mètres, et désormais les corners. Un geste répété à l’entraînement depuis 2018.

Note de la rédaction 8/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

5caa9c79da0725bbfa67fe65018d198d82984445

Willian Pacho

Tellement propre qu’il peut blesser un joueur sans même l’effleurer.

Note de la rédaction 9/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

nuno-mendes

Nuno Mendes

Un demi-match, et un match moyen. Ou l’inverse.

Remplacé par Lucas Hernandez (39e), voir plus bas.

Note de la rédaction 5.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

card-22-23_0003_zaire-emery

Warren Zaïre-Emery

Il démarre toujours fort, puis s’éteint rapidement. Ici c’est Paris, pas Versailles !

Remplacé par Lucas Beraldo (83e), tranquille.

Note de la rédaction 6.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

cards-23-24_vitinha

Vitinha

Bien parti pour remporter le serre-tête d’or européen.

Note de la rédaction 7.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

1e7a39d3ea479f55fcbe4bcf027d385e5098a3f3

João Neves

Cette fois, c’est peut-être pour lui que Paris fera campagne, en octobre prochain.

Note de la rédaction 8.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

desire-doue

Désiré Doué

Il vit pour les caméras, mais il aime un peu moins les micros.

Remplacé par Bradley Barcola (52e), voir plus bas.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

cards-23-24_dembele-alt3-1

Ousmane Dembélé

Si vous avez reçu deux appels d’un +44 ce soir entre 22 et 23 heures, c’était simplement Ousmane Dembélé qui voulait donner des nouvelles.

Tweet

Note de la rédaction 7.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

khvicha-kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia

Cuit dès la 60e, mais impeccable jusqu’au bout. Le bout de pizza du lendemain de soirée réchauffé au micro-onde.

Note de la rédaction 8/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

cards-23-24_hernandez-alt4

Lucas Hernández

Il s’est totalement mis au diapason de ses coéquipiers à l’entrée de deuxième. C’est à dire au moment où tout le monde s’est mis à paniquer.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

cards-23-24_barcola-alt4-1

Bradley Barcola

Il a vu ses concurrents en équipe de France tomber un à un sous ses yeux. Et en a profité pour refaire son retard dans la hiérarchie des Bleus.

Note de la rédaction 7.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Donner une note

  • ou
    Passer d'un joueur à l'autre.

  • Choisir une note.
  • Enter
    Valider la note.
  • Echap
    Fermer le clavier.

Par Jérémie Baron

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Le 17 août 2022, Yvon Gérard saluait sa famille, sortait de chez lui et s'évaporait dans la nature. Depuis, il n'est pas réapparu. Que s'est-il passé?

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
02
Revivez la victoire du PSG à Liverpool (0-2)
  • C1
  • Quarts
  • Liverpool-PSG
Revivez la victoire du PSG à Liverpool (0-2)

Revivez la victoire du PSG à Liverpool (0-2)

Revivez la victoire du PSG à Liverpool (0-2)
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Le PSG dans le dernier carré : faut-il reporter la fin du championnat ?

Oui
Non
Fin Dans 4j
146
1
02
Revivez la victoire du PSG à Liverpool (0-2)
Revivez la victoire du PSG à Liverpool (0-2)

Revivez la victoire du PSG à Liverpool (0-2)

Revivez la victoire du PSG à Liverpool (0-2)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.