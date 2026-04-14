- C1
- Quarts
- Liverpool-PSG (0-2)
Les notes du PSG contre Liverpool
Paris a pu compter sur un Matveï Safonov impérial et un Ousmane Dembélé écœurant pour éteindre Anfield ce mardi (0-2).
Matvey Safonov
S’il continue d’enchaîner de telles performances, il sera bon pour être mis au placard cet été et vendu à Manchester City.
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Achraf Hakimi
Le seul qui aurait pu redonner espoir à Anfield. Mais son gardien en a décidé autrement.
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Marquinhos
Il célèbre les six-mètres, et désormais les corners. Un geste répété à l’entraînement depuis 2018.
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Willian Pacho
Tellement propre qu’il peut blesser un joueur sans même l’effleurer.
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Nuno Mendes
Un demi-match, et un match moyen. Ou l’inverse.
Remplacé par Lucas Hernandez (39e), voir plus bas.
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Warren Zaïre-Emery
Il démarre toujours fort, puis s’éteint rapidement. Ici c’est Paris, pas Versailles !
Remplacé par Lucas Beraldo (83e), tranquille.
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Vitinha
Bien parti pour remporter le serre-tête d’or européen.
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João Neves
Cette fois, c’est peut-être pour lui que Paris fera campagne, en octobre prochain.
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Désiré Doué
Il vit pour les caméras, mais il aime un peu moins les micros.
Remplacé par Bradley Barcola (52e), voir plus bas.
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Ousmane Dembélé
Si vous avez reçu deux appels d’un +44 ce soir entre 22 et 23 heures, c’était simplement Ousmane Dembélé qui voulait donner des nouvelles.
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Khvicha Kvaratskhelia
Cuit dès la 60e, mais impeccable jusqu’au bout. Le bout de pizza du lendemain de soirée réchauffé au micro-onde.
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Lucas Hernández
Il s’est totalement mis au diapason de ses coéquipiers à l’entrée de deuxième. C’est à dire au moment où tout le monde s’est mis à paniquer.
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Bradley Barcola
Il a vu ses concurrents en équipe de France tomber un à un sous ses yeux. Et en a profité pour refaire son retard dans la hiérarchie des Bleus.
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Par Jérémie Baron