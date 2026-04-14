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Ousmane Dembélé égale Thierry Henry en Ligue des champions

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Dembélé égale Thierry Henry

Le PSG rit, Ousmane Dembélé aussi. Les champions d’Europe ont validé leur place dans le dernier carré de la Ligue des champions mardi soir à Anfield (0-2). Le Ballon d’or a enlevé une épine du pied de son équipe en marquant d’une frappe pied gauche à l’entrée de la surface (71e), puis en s’offrant un doublé sur une offrande de Bradley Barcola (90e+1). Il égale d’ores et déjà Thierry Henry avec 12 buts marqués en phase à élimination directe de la Ligue des champions.

L’attaquant du PSG n’est devancé que par Karim Benzema (34) et Kylian Mbappé (25) selon le compte Stats Foot. En revanche, Henry garde une belle longueur d’avance au nombre total de buts dans la reine des compétitions européennes : la légende d’Arsenal en a marqué 50, contre 24 pour Dembélé.

En bonne compagnie.

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