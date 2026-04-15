Les célébrations défensives, c’est un grand oui !

Sous la pluie battante d’Anfield ce mardi, Marquinhos a laissé éclater toute sa rage de vaincre à la suite de son intervention décisive sur le capitaine de Liverpool Virgil van Dijk. Une célébration de défenseur dont on ne se lassera jamais et qui a forcément eu un impact sur le résultat final.

À l’ère des réseaux sociaux, les célébrations sont scrutées à la lettre. Contre Liverpool mardi soir, celle d’Ousmane Dembélé a été particulièrement commentée. Habitué à mimer deux gâchettes, le sniper du PSG a cette fois opté pour la célébration popularisée par le tennisman américain Ben Shelton. Le Ballon d’or a mimé un appel téléphonique avant de raccrocher au nez des haters qui avaient critiqué sa performance contrastée du match aller. Auteur de ce geste certes tendance mais pas très original, Dembouz ne mérite pas du tout le prix de la meilleure célébration du soir. Et pour cause : son coéquipier Marquinhos a mis la barre très haut en début de match sans avoir à marquer.

Alors que la flotte redouble d’intensité, Mohamed Salah, à peine entré à la place du pauvre Hugo Ekitiké, délivre un centre dangereux. Cinq joueurs de Liverpool se retrouvent dans la surface parisienne dont Virgil van Dijk, qui, après un coup de billard, essaie de pousser la balle au fond des filets de Matveï Safonov. Le gardien russe semble battu, mais Marquinhos le supplée au front. Héroïque, le défenseur brésilien tacle dans les pieds de son homologue néerlandais et réalise un geste défensif de haute volée. Le cul par terre, la bouche ouverte et les cheveux mouillés par une pluie qui donne un côté encore plus homérique à cette action, Marqui hurle à la face du parcage parisien et serre les poings pendant cinq secondes pour célébrer son tacle ravageur. Grâce à lui, son équipe reste à 0-0 et évite de plonger dans le brouhaha d’Anfield. Le geste de la soirée, le geste de la qualification pour une troisième demi-finale de Ligue des champions d’affilée.

Marquinhos & Willian Pacho vs Liverpool pic.twitter.com/yGJdPHLnho — PSG Comps (@CompsPSG) April 14, 2026

Preuve de solidité collective

Un mouv’ qui peut à tout moment se retrouver floqué sur un t-shirt, tant supporters comme coéquipiers sont galvanisés par le comportement de leur légende. Parce que cette célébration a des effets multiples sur le mental. Côté PSG, ce geste illustre l’élan de solidarité de la défense parisienne, de retour au plus haut niveau après un début de saison contrasté. Le capitaine rassure et réveille sa meute, des joueurs de champ aux remplaçants, en passant par le staff et Luis Enrique, très actif sur son banc de touche pour replacer son équipe. En somme, c’est tout un club qui, collectivement, se sent solide et quasi invincible pour la suite de la rencontre. « Ce sont des détails qui changent un match », analysera l’intéressé après la qualification de son équipe en demi-finales. La preuve : le PSG ne concédera pas de but, malgré plusieurs percées offensives de Liverpool.

Pour un défenseur, c’est mieux qu’un but Marquinhos

À l’inverse, la fébrilité des Reds devant le but est aussi l’une des conséquences de cette double intervention. Quand un adversaire bousille le but de l’espoir avec une telle intervention, puis célèbre à ce point, ces images s’impriment dans les esprits et perturbent pour la suite du match. L’action tourne en boucle, jusqu’à faire naître l’idée que, quoi qu’ils tentent, l’équipe en face restera infranchissable, encore et toujours. Cette célébration fait alors basculer un peu plus le rapport de force, déjà bien en faveur du PSG tout au long de la double confrontation. Enfin, elle a aussi le mérite de répondre au public d’Anfield, habitué à célébrer le moindre geste défensif de son équipe aux doux souvenirs du kick and rush.

Parole à la défense

Au bord de la Mersey un soir de Ligue des champions, les Scousers exaltent un peu plus qu’ailleurs le gain d’une touche ou d’une sortie de but, les tacles rugueux et même les fautes grossières d’Alexis Mac Allister. Avec sa célébration, Marquinhos les a imités – et mouchés par la même occasion – de la plus belle des manières. « Pour un défenseur, c’est mieux qu’un but. Liverpool a utilisé ses armes, on a su rester costauds et bien défendre pendant les temps faibles », ajoutait-il en zone mixte à la fin du match. D’autant que le Brésilien n’en est pas à sa première : on se souvient de son explosion de joie après un sauvetage devant Jordi Alba en 2014 ou de son check torse contre torse avec Thiago Silva en 2018, après avoir obtenu un six-mètres au détriment de Mo Salah.

Quand tu vois ton nom sur la liste des personnes qui ont eu leur bac. #TAsCelebreCommeMarquinhos pic.twitter.com/i5QQKEo55f — My name is James (@PtiTwittos) October 1, 2014

Faire l’éloge de ce geste récompense aussi le travail de l’ombre des défenseurs dans un football moderne où les statistiques des attaquants font la loi. Comme on l’a vu une nouvelle fois sur la pelouse d’Anfield, ces stoppeurs et latéraux restent déterminants dans la réussite d’une équipe en quête d’une Ligue des champions. Cette fameuse coupe aux grandes oreilles ne peut pas être glanée avec une défense en bois. Alors oui, eux aussi ont droit à leur moment de célébration.

Le PSG déguste un dîner à Liverpool