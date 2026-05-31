En direct : les célébrations du sacre du PSG

Paris est magique, tellement qu'il faut bien un live pour raconter tout ce qu'il se passe, de Budapest à Paris, lors de cette folle journée de célébrations de la deuxième Ligue des champions du PSG.

15h44 : Pendant ce temps-là, à Londres, la parade des Champions d’Europe d’Angleterre est bien entamée.

Arsenal fans are out in full force today and have PACKED the streets for their parade. 🤯 Is London red? 🔴👀 pic.twitter.com/YxjXsOFDPA — talkSPORT (@talkSPORT) May 31, 2026

15h40 : Le Champ-de-Mars est bientôt rempli, et chacun.e sa place : toute sortie est définitive, attention. Ambiance de boîte de nuit.

15h37 : Moïse Kouame, le PSG, Victor Wembanyama… On a été gâté.es en sport ce samedi ! J’ai ma petite préférence, et vous ?

15h33 : Cela laisse le temps à nos politiciens pour s’écharper sur les célébrations de ce nouveau titre. Ou à vous de commander le prochain magazine So Foot, en kiosques dès mercredi. T’es pas content ? Doublé !

T'es pas content ? Doublé ! Le hors-série exceptionnel de SO FOOT après le back-to-back du PSG en kiosque dès mercredi et à retrouver en commande tout de suite sur la boutique : https://t.co/hNLEu6tjmz pic.twitter.com/qQRWwnTjNi — SO FOOT (@sofoot) May 30, 2026

15h30 : La délégation parisienne devrait arriver sur les coups de 16 heures.

15h23 : Pendant que vous lisez tout ça ou que vous profitez de Roland-Garros sur votre canap’, Julien Faure, sorte de Laurent Romejko local, pronostique une belle drache au moment de la parade des Parisiens.

15h20 : Où placer ce sacre du PSG dans la grande Histoire du foot ? Pourquoi Marquinhos est-il notre chouchou ? Pourquoi Arsenal a-t-il oublié de jouer samedi ? Les réponses à toutes ces questions sont sur SoFoot.com

15h15 : Avec Booba, sans Booba ? À vos pronos, alors que le Champ-de-Mars est bien garni, paraît-il.

15h08 : Un gros programme attend les Parisiens : la délégation parisienne va parader sur le Champ-de-Mars, qui a ouvert au public à 14 heures. 90 000 personnes sont attendues. Les joueurs iront ensuite à l’Élysée. Emmanuel Macron les recevra pour une garden party. Enfin, à partir de 19h30, le Parc des Princes accueille et fête ses héros, 24 heures après les avoir admiré sur écran géant.

15h06 : Mathieu, de retour de Budapest, nous indique que les Parisiens ont décollé à 14h20, heure française. La journée va être longue.

15h02 : Le réveil a été dur, mais heureux. Attention, scoop : le PSG est champion d’Europe ! Pour vous replongez dans le film de cette folle soirée, tout est là.

15h : Saluuuut tout le monde ! Vous avez bien dormi ? On est 18 heures tout pile après le deuxième titre de Ligue des champions du PSG, qui a galéré mais a finalement battu Arsenal. De retour de Budapest ce dimanche, les Parisiens doivent déambuler dans la capitale pour fêter leur titre. Rangez vos cernes, tout ce qu’il faut savoir sur les festivités est là !

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