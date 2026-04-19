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Un seul absent pour le PSG contre l'OL

TB
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Un seul absent pour le PSG contre l'OL

Vous vous souvenez de l’époque où l’infirmerie du PSG était pleine ? Les champions de France enregistrent un retour majeur ce dimanche, pour défier l’Olympique lyonnais au Parc des Princes. Sur la touche depuis le 20 janvier, Fabián Ruiz figure en effet dans le groupe convoqué par Luis Enrique au même titre que Désiré Doué, sorti touché à Anfield.

Nuno Mendes seul absent

Une très belle nouvelle pour Paris, qui n’est pas loin de pouvoir compter sur l’ensemble de ses forces vives pour l’une des premières fois de la saison. Un seul joueur manquera en effet à l’appel face aux Gones : Nuno Mendes, victime d’une petite gêne à la cuisse droite face aux Reds. Une légère blessure a priori pas trop inquiétante en vue de la demi-finale de Ligue des champions face au Bayern Munich.

En fait la préparation d’avant saison, ça sert à rien.

À Paris de ne pas rater le train-train de la Ligue 1

TB

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