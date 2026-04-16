Une lourde suspension pour un bourreau du PSG

À en tomber du fauteuil. Sébastien Tambouret, entraîneur de la réserve du Stade rennais, a été suspendu six mois, dont trois avec sursis, pour s’être emporté contre le corps arbitral lors du match nul de son équipe contre Ergué-Gabéric, en National 3, en mars dernier.

Le technicien rennais, qui s’était retrouvé sous les projecteurs en février en s’imposant contre le PSG lors de son intérim sur le banc entre le licenciement de Habib Beye et la nomination de Franck Haise, n’avait pas digéré l’égalisation litigieuse (le ballon n’aurait pas franchi la ligne de but). La sanction est effective depuis quelques matchs déjà, Tambouret les vivant derrière la main courante.

Un « comportement intimidant » à l’encontre du corps arbitral

La Commission fédérale de discipline a atténué la sanction de Tambouret malgré un « comportement intimidant à l’encontre d’un officiel, en dehors de la rencontre ». Avant le verdict final, le Stade rennais et son président Arnaud Pouille avaient fait savoir à l’instance décisionnelle que l’éducateur de 49 ans n’avait jamais été expulsé en 35 ans de carrière.

Un argument pris en compte puisque la Commission a expliqué qu’elle « entend toutefois prendre en considération les éléments de contexte et le profil du dirigeant ». La réserve du Stade rennais occupe actuellement la 11e place de son championnat de National 3, après une victoire contre Fougères le week-end dernier qui fait du bien dans l’opération maintien.

La pire punition, ce serait une descente en Régional 1.

Un week-end maîtrisé pour les arbitres de Ligue 1