«  On va chercher à gagner le championnat et la Ligue des champions », assure Luis Enrique

Tout feu tout flamme. Présent en conférence de presse, Luis Enrique a minimisé la défaite de ses joueurs face à l’OL ce dimanche soir (1-2), tout en saluant la qualité du jeu proposé par les Lyonnais tout au long de la rencontre.

La nécessité de faire des changements

« L’analyse est très facile. Quand on débute les matchs de cette manière, on cherche à contrôler le jeu, on cherche à dominer les matchs, on cherche à créer des occasions. On a pu comprendre que ce serait difficile, un match compliqué. On a cessé de créer des occasions. Je pense qu’on a frappé 23 fois et on a raté encore un pénalty. Lyon a fait des actions de très haut niveau, ils ont frappé cinq fois, ils ont marqué deux buts. C’est magnifique pour eux. J’aime la manière dont ils jouent, j’aime beaucoup cette équipe, j’aime beaucoup leurs joueurs, j’aime beaucoup leur entraîneur », a analysé Luis Enrique.

Avec une rencontre en moyenne tous les trois jours, le tacticien parisien a confirmé qu’il allait continuer de faire des rotations au sein de son effectif : « Il faut donner des minutes à beaucoup de joueurs parce que c’est la solution pour jouer tous les trois jours.» Enrique a également assuré que le championnat serait difficile « jusqu’au dernier match », tout en assurant qu’il s’agissait de la bonne manière pour gérer l’enchaînement des rencontres : « C’est la manière avec laquelle je pense qu’il faut gérer ça parce qu’on va chercher à gagner les deux compétitions ».

Finalement peut être que les reports n’étaient pas une si bonne idée.

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