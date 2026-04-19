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- PSG-OL
En direct : PSG-OL (0-0)
Par Tom Binet, au Parc des Princes
Bonjour bonsoir ! La Ligue des champions c'est bien beau, mais le PSG doit retrouver les affaires courantes de la Ligue 1 ce soir face à l'OL. Alors, choc ou flop ?
Paris Saint-Germain
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Remplaçants
Olympique lyonnais
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Remplaçants
MS Matvey Safonov AH Achraf Hakimi IZ Illia Zabarnyi WP Willian Pacho LH Lucas Hernández WZ Warren Zaïre-Emery VI Vitinha KL Kang-in Lee KK Khvicha Kvaratskhelia OD Ousmane Dembélé BB Bradley Barcola
Par Tom Binet, au Parc des Princes