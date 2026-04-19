En direct : PSG-OL (0-0)

Grand Récit Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Le 17 août 2022, Yvon Gérard saluait sa famille, sortait de chez lui et s'évaporait dans la nature. Depuis, il n'est pas réapparu. Que s'est-il passé?