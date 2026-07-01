Pronostic États-Unis Bosnie-Herzégovine : analyse, cotes et prono Coupe du monde

États-Unis – Bosnie-Herzégovine : découvrez notre analyse, les cotes et notre pronostic vainqueur avec le pari « États-Unis vainqueur » pour la Coupe du monde.

Informations clés États-Unis : 12 buts marqués lors des 5 derniers matchs, aucune rencontre sans marquer.

La Bosnie-Herzégovine n’a gagné aucun de ses 3 derniers déplacements (2 nuls, 1 défaite).

Les deux équipes ont encaissé au moins un but lors de 4 de leurs 5 derniers matchs.

Historique direct : États-Unis invaincus, 1 victoire et 1 nul à domicile.

Le match se joue à Santa Clara, affluence importante attendue.

Infos du match Stade San Francisco Bay Area Stadium (Santa Clara, CA, USA) — capacité 68 827 Compétition Coupe du monde Tour / Journée 16e de finale Entraîneur États-Unis Mauricio Pochettino Entraîneur Bosnie-Herzégovine Sergej Barbarez

Après une phase de groupes marquée par une attaque performante (12 buts en 5 matchs, aucune rencontre sans marquer), États-Unis – Bosnie-Herzégovine s’annonce avec un net avantage offensif pour les Américains. L’équipe de Mauricio Pochettino s’appuie sur un jeu dynamique, particulièrement à domicile où elle affiche 3 victoires sur ses 4 dernières réceptions. La défense reste toutefois fragile, avec 8 buts encaissés lors des cinq dernières sorties et un seul clean sheet. Face à eux, la Bosnie-Herzégovine de Sergej Barbarez, qualifiée comme meilleure troisième, a connu un parcours irrégulier mais a su limiter la casse à l’extérieur (2 nuls, 1 défaite). Les Dragons misent sur la présence d’Edin Džeko et leur efficacité sur coups de pied arrêtés, mais leur défense a elle aussi montré des failles (7 buts encaissés sur la même période). Les statistiques récentes pointent vers une rencontre ouverte, sur une pelouse américaine où l’affluence et l’appui du public pourraient peser.

Pour mieux cerner l’adversaire des Américains, n’hésitez pas à consulter ce guide sur la Bosnie-Herzégovine à destination des États-Uniens publié sur sofoot.com, qui revient en détail sur la culture et les forces de la sélection.

Forme récente des États-Unis

Date Domicile Score Extérieur Résultat 26/06/2026 Turquie 3-2 États-Unis D 19/06/2026 États-Unis 2-0 Australie V 13/06/2026 États-Unis 4-1 Paraguay V 06/06/2026 États-Unis 1-2 Allemagne D 31/05/2026 États-Unis 3-2 Sénégal V

Le secteur offensif américain confirme sa constance avec au moins un but inscrit dans chaque match, dont deux performances à plus de trois réalisations (4-1 contre le Paraguay, 3-2 contre le Sénégal). Malgré une ligne offensive emmenée par Christian Pulisic et Folarin Balogun, les États-Unis n’ont réussi qu’un seul clean sheet, illustrant une vulnérabilité défensive persistante. La défaite 2-3 en Turquie et le revers 1-2 face à l’Allemagne soulignent les limites de solidité face à des oppositions plus structurées. Le soutien du public à Santa Clara pourrait cependant renforcer cette dynamique offensive.

Forme de la Bosnie-Herzégovine

Date Domicile Score Extérieur Résultat 24/06/2026 Bosnie-Herzégovine 3-1 Qatar V 18/06/2026 Suisse 4-1 Bosnie-Herzégovine D 12/06/2026 Canada 1-1 Bosnie-Herzégovine N 06/06/2026 Panama 1-1 Bosnie-Herzégovine N 29/05/2026 Bosnie-Herzégovine 0-0 Macédoine du Nord N

La Bosnie-Herzégovine peine à s’imposer hors de ses bases, n’obtenant qu’un seul succès lors de ses cinq dernières sorties (3-1 contre le Qatar à domicile). Trois matchs nuls et une lourde défaite 1-4 en Suisse témoignent d’une capacité à résister mais aussi d’une exposition défensive en déplacement. L’équipe reste capable de marquer régulièrement, portée par Edin Džeko et la créativité des côtés (Bajraktarević, Alajbegovic), mais n’a signé qu’un clean sheet sur cette série. Les Dragons devront trouver plus de cohésion défensive pour espérer rivaliser avec l’animation offensive américaine dans États-Unis – Bosnie-Herzégovine.

Pour suivre les autres affiches de la compétition, vous pouvez également lire l’analyse détaillée sur le pronostic Angleterre RD Congo qui dévoile d’autres tendances de cette Coupe du monde 2026.

Historique des confrontations directes

Date Domicile Score Extérieur 19/12/2021 États-Unis 1-0 Bosnie-Herzégovine 29/01/2018 États-Unis 0-0 Bosnie-Herzégovine

Les deux précédentes confrontations, toutes disputées sur le sol américain, se sont soldées par une victoire (1-0) et un nul (0-0) pour les États-Unis. Moyenne de buts faible (0,5 par match), mais contexte différent : les dynamiques offensives actuelles dans États-Unis – Bosnie-Herzégovine laissent présager un match plus animé que par le passé.

Bonus de bienvenue · Winamax LE BONUS 100% BOOSTE Profiter du bonus →

► Le pari « États-Unis vainqueur » est coté à 1,40. Cette estimation (environ 71 % de chances implicites) s’appuie sur la supériorité offensive des Américains, invaincus à domicile lors de la phase de groupes (3V, 1D toutes compétitions confondues) et toujours capables de marquer. La Bosnie-Herzégovine n’a pas gagné en déplacement durant sa série récente, et reste friable défensivement avec 7 buts encaissés en 5 matchs. Seule réserve : la défense américaine, vulnérable face à des profils comme Džeko et aux phases arrêtées, pourrait laisser la porte ouverte à un scénario plus serré.

► Le pari « États-Unis vainqueur » est coté à 1,40 chez Winamax qui vous accueille en ce moment avec : LE BONUS 100% BOOSTE.

Rendez-vous sur Winamax pour s’inscrire et profiter du bonus

Bonus 100% BOOSTE : votre 1 er pari est boosté jusqu’à 100€

pari est boosté jusqu’à 100€ Exemple : Misez 50€ sur « États-Unis vainqueurs » pour tenter de gagner 70€ (cote 1,40)

États-Unis vainqueurs » pour tenter de gagner 70€ (cote 1,40) Si votre premier pari est perdant, il est remboursé en freebets jusqu’à 100€

Offre réservée aux nouveaux joueurs majeurs, sous réserve de création de compte et validation

N’hésitez pas à vous inscrire chez Winamax pour profiter du bonus exclusif et découvrir toutes les cotes boostées disponibles sur la Coupe du monde.

Notre pronostic et pari bonus

Le pari « Les deux équipes marquent » (BTTS – Oui) est proposé à la cote de 1,92. Les États-Unis ont encaissé au moins un but lors de 4 de leurs 5 dernières rencontres, tandis que la Bosnie-Herzégovine n’est restée muette qu’une seule fois. Le profil ouvert des récentes rencontres et la capacité offensive des deux effectifs justifient de considérer ce marché, même si le scénario reste incertain.

Les paris sportifs demeurent soumis à l’aléa : une analyse data affine la lecture, mais aucun résultat n’est acquis d’avance. Restez prudents dans la gestion de vos mises. Le pronostic États-Unis – Bosnie-Herzégovine en 16e de finale promet un affrontement ouvert lors de cette Coupe du monde.

La Bosnie-Herzégovine pour les (Américains) nuls