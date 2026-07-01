Le Real Madrid refuse un accord commercial pour les féminines

Ils ont lu les petites lignes en bas du contrat. Alors que ce lundi 29 juin, les clubs de Liga féminine ont approuvé un accord commercial jusqu’en 2051 avec Gausol16 Ventures, la société d’investissement de l’ancien basketteur professionnel du Barça et des Los Angeles Lakers Pau Gasol, le Real Madrid a annoncé ce mercredi avoir voté contre, comme un quart des équipes.

Tout de même adopté (plus de deux tiers étaient requis), l’investissement du groupe dans le championnat est de 55 millions d’euros, divisés en 40 patates à se partager pendant quatre saisons entre les clubs, 12 pour la ligue et 3 pour les droits à l’image de certaines joueuses, en échange de parts de revenus commerciaux.

Pas de durabilité, de transparence et de pleine autonomie

« Le Real Madrid estime que cet accord ne reflète pas le modèle de croissance du football féminin fondé sur la durabilité, la transparence et la pleine autonomie des clubs. L’accord prévoit un financement d’un investisseur privé qui, en contrepartie, recevra un pourcentage des futurs revenus commerciaux de la compétition (entre 35 % et 49 %) jusqu’en juin 2051 », écrit le dernier deuxième de Liga F.

Avant de poursuivre : « Le caractère volontaire de cet accord implique que l’option choisie par chaque club ne puisse entraîner de traitement inégal ni de conséquences économiques ou institutionnelles pour ceux qui décident de rester en dehors de l’opération. »

On ne veut pas le ratifier, mais on veut bien une part du gâteau.