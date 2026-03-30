Le Barça s’adjuge un nouveau Clásico et file vers le titre

« Plier un classique » en espagnol ? Voici la traduction exacte. Pour le compte de la 24e journée de Liga féminine, le FC Barcelone est allé prendre l’apéro ce dimanche soir du côté du stade Alfredo Di Stéfano, collant trois buts au Real Madrid (0-3). Les Catalanes n’ont rien laissé aux hôtes, faisant trembler les filets grâce à des caramels d’Ona Batlle et d’Alexia Putellas et à la suite d’un but contre son camp de Maëlle Lakrar. Ce résultat permet aux joueuses de Pere Romeu de conforter leur avance en championnat : elles disposent désormais de treize points d’avance sur… le Real Madrid.

Una mica més a prop de l'objectiu! 📊 pic.twitter.com/PiOPUweBav — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) March 30, 2026

Pas le premier Clásico de ce mois de mars

Les Madrilènes savaient déjà un peu à quelle sauce elles pouvaient être mangées. Mercredi dernier en quarts de finale de Ligue des champions, le Barça leur a déjà infligé une sacrée correction dans cette même enceinte (2-6), ne présageant rien de bon pour la suite des évènements. Et on remet le couvert dès ce jeudi, jour de la manche retour des quarts de C1, au Spotify Camp Nou cette fois.

Gare à l’indigestion.

Le Barça étrille le Real