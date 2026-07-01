Bruno Genesio et l'OM, c'est fait !

Depuis le temps. Après de longues négociations, Bruno Genesio est officiellement le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille. Parfaitement rompu au haut de tableau de Ligue 1, il va désormais devoir appréhender les sommets espérés par la direction phocéenne et la pression mise par les supporters.

L’homme du nouveau projet

Tout juste sorti d’une expérience de deux ans à Lille, celui qui était déjà passé sur les bancs de Lyon et Rennes a une expérience qui commence à parler pour lui. « J’ai été séduit par le défi qui m’a été présenté. L’OM est un club unique, avec une histoire exceptionnelle, une identité forte et des supporters dont la passion est reconnue bien au-delà de ses frontières. Je suis très heureux de prendre part à ce nouveau projet », a-t-il déclaré dans le communiqué du club.

Embed t.co

Genesio semble ainsi représenter cette nouvelle ère post-Longoria-Benatia. « Nous partageons une vision commune du football, du développement des joueurs et de la construction d’un effectif performant dans la durée. Nous allons travailler en étroite collaboration afin de bâtir un groupe capable de répondre aux exigences de ce club et aux attentes de ses supporters », a fait savoir le nouveau Directeur sportif Grégory Lorenzi, garanti sans langue de bois.

Genesio n’a qu’une mission : battre (encore) le PSG.

OM : fin de parcours pour Beye, un nouveau coach arrive