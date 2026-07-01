Le Sénégal sans un taulier contre la Belgique

Un secret de polichinelle. Touché au genou gauche face à la Norvège, Edouard Mendy est officiellement forfait pour le seizième de finale entre le Sénégal et la Belgique, ce mercredi à 22 heures. Mory Diaw devrait donc prendre sa place entre les poteaux.

Thiaw a confiance en son remplaçant

Présent en conférence de presse avant de retrouver Rudi Garcia et les Diables rouges, Pape Thiaw a affiché sa pleine confiance au gardien du Havre : « Nous n’aurons pas Édouard Mendy […] Même s’il n’est pas apte à jouer demain, il sera à nos côtés. Nous espérons gagner afin qu’il puisse nous rejoindre pour la suite de la compétition […] Mory a réalisé un excellent match avec un clean sheet. Nous espérons qu’il fera la même chose demain. »

Deux défaites avec Mendy, une victoire avec Diaw : les hommes mentent, pas les chiffres.

Mieux vaut Sarr que jamais