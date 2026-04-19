Ligue 1

J30

PSG-OL (1-2)

Les tops et les flops de PSG-OL

Par Clément Gavard, avec LB et MR le Dimanche 19 Avril à 23:10 2 Réactions

Une doublette de fous devant et une équipe à la discipline de fer : l'OL de Paulo Fonseca avait les bons ingrédients pour renvoyer le PSG et ses quelques remplaçants pas au niveau à leurs chères études.