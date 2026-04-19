- Ligue 1
- J30
- PSG-OL (1-2)
Les tops et les flops de PSG-OL
Une doublette de fous devant et une équipe à la discipline de fer : l'OL de Paulo Fonseca avait les bons ingrédients pour renvoyer le PSG et ses quelques remplaçants pas au niveau à leurs chères études.
Les tops
Endrick
Endrick, c’est Endrick. On entraîne Didier Deschamps pour la saison prochaine. Remplacé par Adam Karabec (79e), c’est Adam.
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Dominik Greif
Pas besoin de gants coqués pour mettre KO l’adversaire. Par contre, un slip en acier pourra servir pour arrêter le prochain peno de Ramos
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Afonso Moreira
Et dire qu’il va enchaîner avec 466 kilomètres en courant pour rentrer à Lyon, c’est fort.
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Orel Mangala
Comme quoi, on peut trouver du bon dans les magouilles de Johnny Textor.
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Moussa Niakhaté
Voilà une victoire qu’Achraf Hakimi ne risque pas de lui voler.
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Senny Mayulu
Tout faire, même ne plus jouer au foot, pour faire comprendre au PSG qu’il refuse leurs propositions de prolongation de contrat. Franchement, quel panache. Remplacé par Lee Kang-in (59e), qui n’est pas contre prolonger.
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Les flops
Gonçalo Ramos
Voilà pourquoi Cristiano Ronaldo sera encore titulaire à la pointe de l’attaque du Portugal à 48 ans. Remplacé par Ousmane Dembélé (59e), sans concurrence.
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Désiré Doué
Cette saison, il n’est même pas le meilleur DD du foot pro français et de l’Île-de-France. Rendez-vous vendredi 20 heures au stade Bauer. Remplacé par Khvicha Kvaratskhelia (59e), deuxième KK de l’histoire de la Ligue 1 derrière Kim Källström.
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Illia Zabarnyi
Un club de Premier League qui n’est pas le pigeon de l’histoire dans un transfert, ça fait tout drôle.
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Par Clément Gavard, avec LB et MR