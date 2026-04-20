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L’OL champion de France ? La réponse polie de Moussa Niakhaté

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L&rsquo;OL champion de France ? La réponse polie de Moussa Niakhaté

Non, vous ne rêvez pas : à quatre journées de la fin de saison de Ligue 1, six équipes peuvent encore, mathématiquement, remporter le titre de champion de France. Merci à la victoire de l’Olympique lyonnais ce dimanche face au Paris Saint-Germain qui a « relancé » tout suspense : Lens, l’OL, Lille, Rennes et même l’OM ont encore le droit d’y croire ! Au moins jusqu’à mercredi et le match en retard du PSG contre Nantes, pas loin d’être condamné à la relégation en Ligue 2.

Le vrai rêve de l’OL : la Ligue des champions

Ne comptez pas sur Moussa Niakhaté pour tomber dans le piège et s’enflammer pour quelque chose qui n’a aucune chance d’arriver : « Comment dire poliment… Ça ne m’intéresse pas ! Tant mieux pour eux, pour Lens plutôt, mais nous, ce n’est pas notre combat », insistait le capitaine des Gones en zone mixte ce dimanche soir.

L’OL a d’autres objectifs en tête, plus mesurés, mais plutôt inattendus après l’infernal été dernier. En s’imposant au Parc des Princes, les protégés de Paulo Fonseca ont ravi la troisième place au LOSC, qui compte le même nombre de points, et peuvent viser une qualification en Ligue des champions la saison prochaine.

Tout n’est pas dans le rouge, chez les Gones.

L’OL dépoussière une performance vieille de 14 ans face au PSG

AR

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