Les comptes de l'OL et de l'OM dans le rouge

L’austérité gronde. Comme chaque année, la DNCG vient de publier son rapport sur les comptes des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 portant sur la saison 2024-2025. Concernant l’élite du football tricolore, l’Olympique lyonnais et l’Olympique de Marseille sont les plus mauvais élèves.

Des pertes colossales

Les deux Olympiques ont vu leurs comptes virer au rouge lors de l’exercice précédent. Pour l’OL, le déficit enregistré au moment des résultats des opérations hors mutations s’élève à 205 680 000 euros, contre 125 969 000 euros pour son homologue marseillais.

Un déficit colossal auquel s’ajoute le résultat des opérations mutations qui s’élève à 82 207 000 euros, pour 27 153 000 d’euros pour les Phocéens. Soit un montant net négatif de 208 568 000 d’euros chez les Gones et de 104 788 000 chez les Provençaux.

La commission risque d’être salée.

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