Deux actions polémiques de la 27e journée oubliées par la direction de l’arbitrage

Rien vu, rien entendu. Dans le débrief de la 27e journée de Ligue 1, la direction de l’arbitrage de la FFF est revenue sur certaines décisions arbitrales, mais n’a pas jugé deux actions polémiques du week-end : le penalty accordé à Maghnes Akliouche lors de la rencontre entre Lyon et Monaco (1-2), ainsi que la béquille commise par Calvin Verdonk sur Greenwood lors de Marseille-Lille (1-2).

En revanche, la direction de l’arbitrage a statué sur deux autres situations litigieuses. La main de Morgan Sanson, à l’origine du penalty accordé au Paris Saint-Germain face à Nice, a été validée par l’instance, l’annulation du but d’Anthony Rouault lors de Rennes-Metz a également été justifiée.

Par ici le bureau des plaintes

Pour les autres, le récap ne va pas faire que des heureux. La faute d’antijeu sur Mason Greenwood de Calvin Verdonk, qui avait provoqué sa sortie des terrains quelques minutes plus tard, a été passée sous silence, puisque la Direction de l’arbitrage n’est finalement pas revenue sur cette action et ne s’est donc pas exprimée sur le simple avertissement reçu par le défenseur des Dogues.

En outre, pas de retour non plus sur le penalty concédé par Corentin Tolisso lors de la rencontre opposant Lyon à Monaco, ce qui risque de faire couler beaucoup d’encre dans le Rhône. Le capitaine lyonnais l’avait d’ailleurs pressenti dès la fin du match : « Ce penalty va faire beaucoup parler », avait lâché le milieu lyonnais en zone mixte. Tous les Gones avaient fustigé les décisions de François Letexier durant la rencontre. Selon eux, le penalty accordé aux Monégasques aurait pu être annulé pour une faute sur un Lyonnais au début de l’action.

Qui va l’ouvrir le premier ?

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