Tolisso met une balle à l'arbitrage après la défaite de l'OL contre Monaco

En mode grognon. De passage en zone mixte après le revers de Lyon face à Monaco ce dimanche (1-2), le capitaine de l’Olympique lyonnais Corentin Tolisso n’a que très peu goûté au choix de l’arbitre de la rencontre sur le deuxième but de l’ASM. Selon le milieu de l’OL, François Letexier s’est trompé.

« Ce penalty qui va faire beaucoup parler »

« On est déçus, très déçus, parce que vraiment on voulait gagner, on voulait rebondir après cette élimination de jeudi (en Ligue Europa) […] Après, il y a ce deuxième but, ce penalty qui va faire beaucoup parler, a lâché le milieu lyonnais. J« e ne comprends pas. Je n’ai pas envie de dire qu’il y a quelque chose contre l’Olympique lyonnais. C’est vrai qu’aujourd’hui (ce dimanche), quand on voit toutes les erreurs d’arbitrage et, ce dès les premières journées, notamment à Rennes, tout le monde s’en souvient. »

Avec cette nouvelle contre-performance, les Gones, qui n’ont pas gagné le moindre match depuis le 15 février, s’enfoncent dans la crise et voient Lille, cinquième et vainqueur de Marseille (1-2), remonter à leur hauteur et les Monégasques revenir à un tout petit point.

Il y a 3 pts entre la 6ᵉ et la 3ᵉ place, c’est bon pour vous ?