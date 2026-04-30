Brendan Chardonnet lance son propre festival

La Bretagne et les festivals, c’est tout une histoire. Brendan Chardonnet, accompagné de son cousin Ewen Verveur, a annoncé l’organisation d’un tournoi de padel accompagné d’un festival de musique le 8 mai prochain dans son complexe de Guilers. « On a voulu organiser un tournoi de padel, un P1000. Ça représente un gros tournoi en France avec on espère les meilleurs joueurs français, détaille-t-il dans une vidéo pour Le Télégramme. Pour se démarquer des autres, on voulait créer quelque chose à côté parce que pour faire venir les joueurs à Brest, c’est pas facile, on est au bout du monde. On s’est dit qu’un festival de musique, ce serait idéal. »

Une idée dont le capitaine du Stade brestois révèle la genèse : « C’est parti un peu d’une bêtise où Ewen voulait avoir Bob Sinclar. Moi, je ne l’ai pas pris au sérieux, mais finalement deux jours après, j’ai appelé des contacts pour savoir si c’était possible. Et comme lui, c’était pas possible, on s’est mis à la recherche d’autres artistes tout aussi talentueux. »

Et si c’était ça, la meilleure manière de se préparer à partir jouer au Parc des Princes deux jours plus tard ?

Changement de cap pour Grégory Lorenzi