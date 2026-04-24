Après un match spectaculaire, Lens arrache le nul à Brest

Les Lensois ont su faire parler leur orgueil pour ramener un point de Brest après une remontée d’anthologie. Mené de trois buts à la pause, Lens est parvenu à tout renverser pour finalement revenir à 3-3. Ce résultat sonne tout de même comme une contre-performance pour les Sang et Or et pourrait signer la fin des espoirs de titre.

Brest 3-3 Lens

Buts : Guindo (7e), Tousart (25e), Dina Ebimbe (42e) pour les Ty-Zefs // Thauvin (60e), Sima (64e), Saint-Maximin (90e+4) pour les Sang et Or

Les Lensois devaient à tout prix l’emporter pour rester au contact du Paris Saint-Germain et prolonger le suspense pour le titre. Mais rien ne s’est passé comme prévu pour les Nordistes, puisque ce sont les Brestois qui ont pris les devants très rapidement dans la rencontre. Puis les protégés de Pierre Sage sont revenus de nulle part en seconde période pour finalement ramener un point de Bretagne et terminer la rencontre à 3-3.

Brest à l’abordage

Assurés de terminer dans le ventre mou du championnat, les Brestois ont toutefois voulu montrer à leurs homologues lensois qu’ils étaient loin d’être en vacances. Si Abdallah Sima a frappé le premier au but (4e), ce sont bien les Ty-Zefs qui ont fait régner leur loi.

Le Stade Brestois a marqué 3 buts sur ses 3 premiers tirs contre le RC Lens. #SB29RCL — Stats Foot (@Statsdufoot) April 24, 2026

Parfaitement décalé par Joris Chotard, Daouda Guindo ne s’est pas posé de question au moment d’armer aux 25 mètres et d’envoyer une frappe sèche dans le petit filet de Robin Risser (1-0, 7e). Méconnaissables, les Lensois ont subi les évènements sans parvenir à enrayer les offensives brestoises, malgré la débauche d’énergie d’Adrien Thomasson. Titulaire pour la première fois depuis le 18 janvier, Lucas Tousart a répondu à son entraîneur de la plus belle des manières en inscrivant le but du break sur un service trois étoiles de Guindo (2-0, 24e). Cliniques, les protégés d’Éric Roy ne se sont pas arrêtés en si bon chemin puisque juste avant la pause, Junior Dina Ebimbe est venu confirmer l’excellente première période des Bretons. Trois frappes, trois frappes cadrées, trois buts.

Les Lensois au courage

Alors que Pierre sage avait décidé de faire tourner son effectif face à l’enchaînement des rencontres qui attend les Nordistes ces prochaines semaines, le tacticien lensois a décidé de jeter toutes ses forces dans la bataille au début du second acte. Un choix payant puisque seulement quelques minutes après son entrée en jeu, Florian Thauvin a fait renaître l’espoir d’un improbable come-back après un pressing fructueux sur Soumaila Coulibaly qui a manqué sa relance (3-1, 60e). L’espoir s’est transformé en possibilité grâce à la réduction de l’écart de Sima quatre minutes plus tard (3-2, 64e).

🤯 𝗦𝗔𝗜𝗡𝗧 𝗠𝗔𝗫𝗜𝗠𝗜𝗡 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗚𝗥𝗔𝗡𝗗𝗘 𝗥𝗘́𝗚𝗔𝗟𝗔𝗗𝗘 Le @RCLens revient au score dans les derniers instants, un match complètement dingue !#SB29RCL pic.twitter.com/LhhKTzuSqn — L1+ (@ligue1plus) April 24, 2026

Mais alors que les Lensois semblaient plus que jamais aux portes de l’exploit, le sort s’est acharné. Si Sima a trouvé le poteau, puis la transversale juste avant les deux buts des Sang et or (57e), la frappe d’Allan Saint-Maximin a subi le même sort (80e). Grégoire Couder a également longtemps retardé l’échéance en multipliant les parades (76e, 87e, 90e+2), mais a finalement dû s’incliner face à la tentative lointaine de Saint-Maximin qui est parvenue à le prendre à revers (3-3, 90e+4). Cette spectaculaire remontada pourrait toutefois signer la fin des espoirs de titre des Lensois, désormais relégués à trois points du Paris Sant-Germain, même s’il reste encore quatre journées aux Sang et Or pour tenter de griller la politesse aux Parisiens.

Stade brestois 29 (4-3-3) : Coudert – Guindo (Zogbé, 89e), Coulibaly, Chardonnet, Lala – Magnetti, Tousart (Díaz, 80e), Chotard – Dina Ebimbe (Baldé, 67e), Ajorque, Del Castillo (Mboup, 89e). Entraîneur : Éric Roy.

RC Lens (3-4-3) : Risser – Ganiou, Sarr, Masuaku (Baidoo, 53e) – Aguilar (Abdulhamid, 53e), Sangaré, Thomasson, Udol – Sotoca (Thauvin, 52e), Sima (Edouard, 64e), Saïd (Saint-Maximin, 53e). Entraîneur : Pierre Sage.

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