Team Weah. En conférence de presse avant le déplacement de l’OM à Nantes samedi, Timothy Weah a rappelé son amour pour l’OM et sa volonté de poursuivre cette aventure commune la saison prochaine : « Je me sens bien ici. C’est la ville. Je suis là la saison prochaine bien sûr. »

L’Américain ne veut d’ailleurs pas faire acte de présence et rêve en grand pour la suite de son aventure sous la tunique blanche : « Mon rêve est de gagner un trophée ici. »

Weah veut suivre l’exemple du LOSC

Malgré les difficultés que rencontrent les hommes de Habib Beye depuis quelques semaines, Weah ne doute pas de la faculté de l’OM pour se relever. À l’appui de cette confiance, son expérience au LOSC qui l’a mené au titre de champion en 2021 : « À Lille, lors de ma première année, c’est aussi comme ça, et on gagne la Ligue 1 la saison d’après. C’est ça le foot, il faut savoir perdre pour aller chercher quelque chose après. »

La saison n’est pas encore terminée qu’on va déjà parler du titre de champion pour l’année prochaine, ça c’est l’OM qu’on aime.

Habib Beye monte au créneau pour défendre son vestiaire