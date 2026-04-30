Manchester United champion d'Angleterre la saison prochaine ?

Qu’est ce qu’il raconte déjà ce bon vieux dicton ? L’espoir fait vivre ? En tout cas à Manchester United, il y en a un qui est très optimiste. Présent lors d’une journée caritative organisée par l’association Make-A-Wish UK, le milieu de terrain anglais Mason Mount a répondu aux questions du Daily Mail concernant les Red Devils.

« Oui c’est un objectif : je veux gagner la Premier League. […] Ça peut paraître un peu loin, mais il faut avoir cet état d’esprit pour vraiment se surpasser en équipe. On a déjà prouvé ce dont on est capable contre les grandes équipes. Alors on peut le faire la saison prochaine. »

Carrick, l’homme de la situation pour Mount

« J’aime beaucoup sa façon de travailler et sa vision du jeu. Il est très posé. Il a de l’expérience et il sait ce que c’est d’être joueur. C’est cette confiance qu’il a apportée et je pense que tout le monde a bien réagi », explique le numéro 7 de Manchester United à propos de Michael Carrick.

Depuis son retour sur le banc mancunien, l’ancien milieu de terrain reste sur neuf victoires, deux nuls et deux défaites en treize matchs. Autant dire ça va comme sur des roulettes pour le troisième de Premier League, qui devrait retrouver la Ligue des champions la saison prochaine après deux ans d’absence.

Make a wish, c’est le cas de le dire.

Manchester United prolonge un joueur grâce à Michael Carrick