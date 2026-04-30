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Le président de la Fédération iranienne refoulé à la frontière du Canada

VM
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Le président de la Fédération iranienne refoulé à la frontière du Canada

Nouvelle crise à la FIFA. Ce jeudi, un congrès de l’instance mondiale du football se tient à Vancouver, à l’ouest du Canada. Une réunion importante à laquelle ne participera pas la délégation iranienne, qui a été refoulée à l’aéroport.

« Un comportement inapproprié » de la police de l’immigration

Selon les informations du quotidien saoudien Asharq Al-Awsat, qui ont ensuite été confirmées et relayées par l’AFP, le président et le secrétaire général de la Fédération iranienne de football auraient été confrontés à « un comportement inapproprié » de la police de l’immigration à leur arrivée sur le sol canadien.

La raison ? Le président de la Fédération iranienne, Mehdi Taj, est un ancien membre des Gardiens de la révolution. Ce passif ne passe pas pour le Canada, qui a classé ce mouvement comme groupe terroriste. Cette position fait aussi écho aux déclarations de Marco Rubio, le secrétaire d’État des États-Unis, qui s’était exprimé jeudi dernier : « Le problème avec l’Iran, ce ne serait pas ses athlètes. Ce serait certaines des autres personnes qu’ils veulent faire venir avec eux. »

Elle s’annonce sympa, cette Coupe du monde.

« Les joueurs veulent jouer » : Infantino confirme la présence de l’Iran au Mondial 2026

VM

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