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L’Iran se prépare à « participer fièrement » à la Coupe du monde

JD
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L&rsquo;Iran se prépare à « participer fièrement » à la Coupe du monde

Prenez ça les mauvaises langues ! Remplacer l’Iran par l’Italie à la Coupe du monde ? Encore une lubie états-unienne que les principaux intéressés n’ont pas tardé à démentir. D’abord le ministre des Sports italien Andrea Abodi qui a déclaré devant la Chambre qu’il ne « croi[t] pas » à ce scénario, pas plus qu’il ne le « souhaite »« Si un problème survient concernant la participation de l’Iran, il me semble difficile de le remplacer par une équipe européenne, car cela concerne [la confédération asiatique] », a-t-il tranché, face à l’incongruité de ce scénario.

Pas prévu de se retirer

De toute façon, même si Donald Trump a – un temps – rappelé que l’Iran était bienvenu sur le sol états-unien (même s’il ne lui recommandait pas de venir « pour sa propre sécurité »), la Team Melli laisse glisser les polémiques dont elle est l’objet comme un pet sur une toile cirée. Bien que le championnat national a été suspendu en raison de la guerre au Moyen-Orient, la sélection, elle, continue de s’entraîner normalement en vue du Mondial.

Ce mercredi, le porte-parole du gouvernement iranien Fatemeh Mohejerani, cité par l’agence AP, a confirmé à la télévision nationale que le groupe se prépare effectivement à « participation honorable et couronnée de succès ».

On lui souhaite déjà d’arriver sur place sans encombre.

Vers un remplacement de l’Iran par l’Italie au Mondial 2026 ?

JD

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