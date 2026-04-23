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L'Italie à la place de l'Iran au Mondial ? Le ministre des Sports italien s'en mêle

CT
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L'Italie à la place de l'Iran au Mondial ? Le ministre des Sports italien s'en mêle

Le feuilleton du printemps. L’Italie, éliminée en barrages de la Coupe du monde 2026, ne voyagera pas en Amérique du Nord pour la grande fête estivale du football. Mais un proche de Donald Trump aimerait bien que la sélection, quadruple championne du monde, participe au tournoi à la place de l’Iran.

« On se qualifie sur le terrain »

Cependant, Andrea Abodi, le ministre des Sports et de la jeunesse italienne, ne veut pas entendre parler d’une présence de la Nazionale à ce Mondial. « Tout d’abord, ce n’est pas possible. Ensuite, ce n’est pas approprié. Je ne sais pas ce qui prime. On se qualifie sur le terrain », affirme l’homme politique ce jeudi, comme le rapporte LaPresse.

Giancarlo Giorgetti, ministre de l’Économie, s’est montré contre cette idée absurde : « J’ai lu aujourd’hui que l’envoyé de Trump (Paolo Zampolli) voulait réintégrer l’Italie à la Coupe du monde : je trouve cela honteux. J’aurais honte. » Pourtant, Gianni Infantino, le patron de la FIFA, a récemment confirmé que l’Iran sera bien concernée par le 23e édition Mondial de l’histoire.

Voilà tout ce que provoque l’utilisation du 3-5-2 en 2026.

Vers un remplacement de l’Iran par l’Italie au Mondial 2026 ?

CT

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