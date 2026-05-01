Participation de l’Iran au Mondial : la bromance entre Gianni Infantino et Donald Trump n’a jamais été aussi forte

Suis-moi, je te suis. En réaction à la déclaration de Gianni Infantino selon laquelle l’Iran participera bien au Mondial 2026, malgré le conflit en cours avec les États-Unis, l’un des pays hôtes de la compétition, Donald Trump s’est rangé derrière son ami. « Si Gianni l’a dit, ça me va », a réagi le président américain pendant une conférence de presse à la Maison-Blanche.

" Si Gianni (Infantino) l’a dit, alors je suis OK " Donald Trump🇺🇸 semble pour le moment "valider" la participation de l'Iran au Mondial et pour que la selection🇮🇷 joue ses matchs sur le sol étatsunien, mais doute de son niveau...pic.twitter.com/4cKTVbsVJk — FC Geopolitics (@FCGeopolitics) May 1, 2026

« Ont-ils une bonne équipe ? C’est dur à croire »

« Gianni est fantastique, c’est un ami. Ont-ils une bonne équipe ? C’est dur à croire, en réalité, mais je pense qu’il faut les laisser jouer », a poursuivi le POTUS, apparemment sceptique quant au niveau de la sélection iranienne.

Ces déclarations interviennent dans un contexte géopolitique ultra-tendu, notamment avec le demi-tour de la délégation iranienne qui devait se rendre au congrès de la FIFA ce jeudi à Vancouver. Pour rappel, l’Iran jouera dans le groupe G contre la Nouvelle-Zélande, la Belgique et l’Égypte. Hasard du calendrier, il jouera leurs trois matchs aux États-Unis, à Inglewood et Seattle.

À moins d’un énième retournement de situation.

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