Les joueurs iraniens avec des cartables pour rendre hommage aux écolières tuées à Minab

Le sport passe au second plan. L’équipe nationale d’Iran s’est inclinée contre le Nigeria ce vendredi en Turquie (1-2). Moses Simon a marqué un but, ce qui ne lui était plus arrivé depuis le 1er novembre, mais l’image de la rencontre restera l’entrée des Iraniens sur la pelouse avec des cartables. Mehdi Taremi et ses coéquipiers ont gardé les sacs entre leurs mains au moment de l’hymne national pour rendre hommage aux victimes des bombardements d’une école pour filles, à Minab, le 28 février. Les frappes, attribuées à la coalition des États-Unis et d’Israël, ont tué environ 180 fillettes.

📹 بالفيديو | خلال مباراة إيران ونيجيريا 🔹دخل لاعبو المنتخب الإيراني حاملين حقائب مدرسية رمزية تخليداً لذكرى استشهاد 180 طالبة في مجزرة مدرسة ميناب. #يوميات_إيران pic.twitter.com/NrKkqzCiLQ — يوميات إيران (@Irantoday_1979) March 27, 2026

Cette opération a été largement condamnée, jusqu’à l’ONU. « Tuer des écoliers ne saurait en aucun cas constituer un moyen de régler les différends entre pays. Justice doit être rendue », a commenté Volker Türk, le Haut-Commissaire des Nations unies pour les droits de l’homme.

Et sinon, quand est-ce que le vainqueur du Prix de la paix de la FIFA rend son trophée ?

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