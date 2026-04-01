Alex Iwobi se lance dans une carrière de catcheur

Un message caché pour la WWE ? S’ils n’iront pas au Mondial, les Super Eagles étaient tout de même sur le pont pour cette fenêtre internationale, notamment face à la Jordanie. Mais si le Nigeria n’a pu faire mieux qu’un nul (2-2), ce n’est pas vraiment le score que l’on retiendra de cette rencontre.

Un début de reconversion ?

Alors qu’il était au duel avec Amer Jamous, auteur d’une faute grossière, Alex Iwobi, entré à l’heure de jeu, s’est légèrement emporté, pour envoyer une prise de catch assez improbable à son vis-à-vis. Une agression d’une technique aussi parfaite que surprenante, qui n’a rien à envier aux plus belles prouesses de John Cena.

This is not AI, it's real... WWE Iwobi 😅 🟥 ALEX IWOBI LOSES HIS COOL! TENSION IS BOILING OVER! pic.twitter.com/J3G2eTtSc7 — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 31, 2026

Ce geste n’a logiquement pas échappé à la sanction ultime : carton rouge à quelques secondes du coup de sifflet final. Alors que Liverpool affronte Fulham et Iwobi entre les deux matchs face au PSG, ce sont les Reds qui doivent trembler de se faire blesser bêtement. Espérons que ses velléités de reconversion ne traversent pas la Manche.

En Premier League, ça joue, ça, non ?

Les joueurs iraniens avec des cartables pour rendre hommage aux écolières tuées à Minab