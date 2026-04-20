En Europe, il reste deux clubs invaincus dans leurs championnats

Au début ils étaient très nombreux, à la fin il n’en restera qu’un ! Avec la défaite ce dimanche du Slavia Prague (2-1), il ne reste plus que deux équipes invaincues dans l’ensemble des ligues nationales affiliées à l’UEFA : le club féroïen KÍ Klaksvík et Benfica.

Benfica, un invincible qui ne va pas finir champion

Le KÍ Klaksvík est resté invaincu lors de la saison 2025 avec 27 matchs sans défaite, et son championnat s’est terminé en octobre. Depuis le début de la nouvelle saison 2026, entamée début mars, le club féroïen ne connaît toujours pas le goût de la défaite dans son championnat : 3 victoires et 2 matchs nuls en 5 rencontres.

❌ 🇨🇿 Slavia Praha are NO longer undefeated European club, as they lost their first league match this season! 🏆 🇵🇹 Benfica won 2-1 at Sporting CP, and are now UNDEFEATED in 30 matches, but with a 0% chance to win the title in Portugal! pic.twitter.com/GPFcGiNmay — Football Rankings (@FootRankings) April 20, 2026

De l’autre côté, Benfica est aussi invaincu en championnat cette saison. Vainqueur dans le derby face au Sporting ce dimanche, la bande de Mourinho poursuit sa série d’invincibilité avec 30 confrontations sans défaite. Cette situation les empêche toutefois d’être leaders du championnat, puisqu’ils comptent 7 points de retard sur le leader, le FC Porto.

Une saison des Invincibles pour rien.

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