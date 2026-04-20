- Serie B
- J35
- Palerme-Cesena
La terrible blessure de Jonathan Klinsmann en Serie B
Le coup dur. La rencontre de Serie B entre Palerme et Cesena s’est terminée dans la stupeur. Le gardien Jonathan Klinsmann est sorti après un contact au niveau de la tête. Transporté à l’hôpital, le fils du champion du monde Jürgen Klinsmann souffre d’une fracture de la première vertèbre cervicale, selon les informations du club.
Forza 𝐉𝐨𝐧𝐚𝐭𝐡𝐚𝐧, tutta Cesena è con te. ❤️ ➡️ https://t.co/lUVY3tfSwi pic.twitter.com/I1fdxBpFm5— Cesena FC (@calciocesenafc) April 19, 2026
Un long chemin pour guérir
Cette blessure au niveau de la cervicale pourrait causer des lésions importantes : le portier américain devra subir des examens neuro-chirurgicaux spécialisés. Son agent est venu aux nouvelles en affirmant que « le chemin vers la guérison sera long ».
Au club depuis 2024, le gardien de 29 ans occupait peu à peu une place centrale dans l’effectif de Cesena. La blessure de leur gardien titulaire signe un vrai coup d’arrêt pour la formation d’Ashley Cole. Actuellement à la 8e place, les Italiens sont toujours candidats à la montée en Serie A, via les barrages.
Guarire presto.Ashley Cole sur le point de lancer sa carrière d’entraîneur en Serie B
AR