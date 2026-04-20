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La terrible blessure de Jonathan Klinsmann en Serie B

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La terrible blessure de Jonathan Klinsmann en Serie B

Le coup dur. La rencontre de Serie B entre Palerme et Cesena s’est terminée dans la stupeur. Le gardien Jonathan Klinsmann est sorti après un contact au niveau de la tête. Transporté à l’hôpital, le fils du champion du monde Jürgen Klinsmann souffre d’une fracture de la première vertèbre cervicale, selon les informations du club.

Un long chemin pour guérir

Cette blessure au niveau de la cervicale pourrait causer des lésions importantes : le portier américain devra subir des examens neuro-chirurgicaux spécialisés. Son agent est venu aux nouvelles en affirmant que « le chemin vers la guérison sera long ».

Au club depuis 2024, le gardien de 29 ans occupait peu à peu une place centrale dans l’effectif de Cesena. La blessure de leur gardien titulaire signe un vrai coup d’arrêt pour la formation d’Ashley Cole. Actuellement à la 8e place, les Italiens sont toujours candidats à la montée en Serie A, via les barrages.

Guarire presto.

Ashley Cole sur le point de lancer sa carrière d’entraîneur en Serie B

AR

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