Inzaghi prend la direction de Palerme !

C’est du Pippo.

Alors que son petit frère Simone a quitté l’Inter sur une note amère et mis le cap sur l’Arabie saoudite, Pippo Inzaghi continue son petit bonhomme de chemin. Après une année à Pise qu’il aura fait monter en Serie A, le renard des surfaces alpha est sur le point de s’engager avec Palerme pour deux ans et une année supplémentaire en option en cas de promotion, selon la Gazzetta dello Sport.

Un projet à long terme avec Palerme

Alors pourquoi replonger dans ce bourbier de la Serie B quand on a réussi à promouvoir un club qui n’avait plus goûté à l’élite depuis 34 ans ? La légende de l’AC Milan sait que le club sicilien ne manque pas d’ambition en raison de son appartenance au City Group. Après avoir survécu à une faillite et une rétrogradation en Serie D en 2019, Palerme a loupé deux fois le coche en play-off d’accession, lors des deux dernières saisons. Pour cette raison, Inzaghi, passé par Bologne, Venise ou encore la Salernitana, aura à cœur de faire remonter les Rosaneri pour la première fois depuis la saison 2016-2017.

En France, ça s’appelle « un projet Furlan ».

Le Douaron : « À Brest, j’avais peut-être perdu cette reconnaissance »