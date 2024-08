Salvatore Sirigu rentre à Palerme

« Totò » rit.

À 37 ans, Salvatore Sirigu a décidé de prolonger son aventure footballistique. Libre depuis son départ du Fatih Karagümrük en Turquie, au mois de juin dernier, le gardien de but est ainsi revenu chez lui, à l’US Palerme, désormais en Serie B. Sirigu y a signé un contrat d’un an et arborera le numéro 46. Formé à Palerme, le vétéran y avait effectué ses débuts professionnels en 2006, avant de s’envoler pour Paris à l’été 2011 (80 matchs disputés en Sicile, au total).

Passé par Nice en début de saison dernière (septembre 2023 à janvier 2024), Salvatore Sirigu n’avait disputé aucune rencontre avec les Aiglons et avait rallié la Turquie où il s’est offert une demi-pige de dix-neuf matchs. Du côté de Palerme, « Totò » occupera également un rôle d’accompagnateur officieux, pour une équipe souhaitant retrouver la Serie A – quittée à l’issue de la campagne 2016-2017 – et se reconstruisant sérieusement après de gros problèmes financiers ces dernières années.

La classe.

