Le bonbon du week-end vous est offert par Palerme et Valerio Verre

Joue-la comme Nabil Fekir.

Non, le buteur ne porte pas le numéro 18. Il n’a pas non plus de brassard autour du bras. Et non, il n’y a pas que les Girondins de Bordeaux qui sont capables de manger un but depuis le milieu de terrain. Pourtant, cette galette de Valerio Verre ressemble en tout point à celle du capitaine de l’Olympique Lyonnais lors d’une certaine après-midi d’août 2017. Après avoir vu un de ses coéquipiers récupérer le ballon dans l’entrejeu, la dernière recrue du pensionnaire de Serie B a frappé depuis le rond central lors de la 25e journée de championnat face à Frosinone. Un but extraordinaire.

Some midfield magic by Palermo’s Valerio Verre vs first place Frosinone 💗🖤pic.twitter.com/L7i2ukahqB — Italian Football TV (@IFTVofficial) February 19, 2023

Les Palermitains s’en souviendront.