Le FC Nantes perd deux jeunes joueurs prometteurs

Elle est loin l’époque des Da Rocha, Landreau et Carrière.

Le FC Nantes se fait dépouiller ses jeunes cet été. Ou ils choisissent de quitter le navire avant qu’il ne soit trop tard. Deux membres de l’équipe demi-finaliste de la Youth League la saison dernière, quittent le club Jaune et Vert. L’attaquant Exaucé Mafoumbi, un but tous les deux matchs cette saison avec la réserve, en U19 et en Youth League, a choisi le froid des Blackburn Rovers, en Championship, plutôt que des apparitions dans le groupe pro d’Antoine Kombouaré. Il quitte le FC Nantes libre, avec un pourcentage à la revente.

Grateful to have signed my first professional contract at @Rovers , thank you to the club for the trust placed in me. The best is yet to come! pic.twitter.com/kWWBrRPm8G

— Exaucé (@EMafoumbi) July 31, 2024