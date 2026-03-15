S’abonner au mag
  • Italie
  • Cesena

Ashley Cole sur le point de lancer sa carrière d’entraîneur en Serie B

JD
2 Réactions
Ashley Cole sur le point de lancer sa carrière d’entraîneur en Serie B

Vous saviez qu’il était coach, vous ? À la retraite depuis 2019, Ashley Cole a vite rebondi comme entraîneur-assistant. Après s’être fait les dents à Chelsea, Everton, Birmingham City, puis avec la sélection anglaise, l’ancien défenseur est sur le point de connaître sa première nomination en tant que coach principal… du côté de la Serie B.

Ce dimanche, la presse italienne annonce qu’un accord le lie au club de Cesena, basé dans la Province de Forlì-Cesena et actuellement 8e de D2 italienne. Huit, c’est également le nombre de journées qu’il reste à jouer d’ici la fin de la saison régulière et c’est la durée du contrat qui serait proposé à Cole et à son adjoint, Jack Mesure, en remplacement de Michele Mignani, viré la veille après un match nul contre Frosinone (2-2), venant ponctuer une série de sept matchs sans gagner.

Mission barrages

Sa mission, s’il l’accepte, sera donc de renouer avec la victoire (le dernier succès de Cesana remonte au 6 février dernier) pour assurer une place parmi les 8 premiers du classement, synonymes de participation aux barrages d’accession à la Serie A. En cas de réussite, le contrat d’Ashley Cole serait automatiquement renouvelé jusqu’en 2027 et même pour une saison supplémentaire s’il parvient miraculeusement à finir la saison en menant l’ancien club d’Arrigo Sacchi et de Marcello Lippi dans l’élite du football italien.

Bon après, pour un entraîneur inexpérimenté qui débarque sur le banc d’un promu, c’est toujours mieux de rester réaliste.

L’Atalanta étripe Cesena

JD

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.