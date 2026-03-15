Ashley Cole sur le point de lancer sa carrière d’entraîneur en Serie B

Vous saviez qu’il était coach, vous ? À la retraite depuis 2019, Ashley Cole a vite rebondi comme entraîneur-assistant. Après s’être fait les dents à Chelsea, Everton, Birmingham City, puis avec la sélection anglaise, l’ancien défenseur est sur le point de connaître sa première nomination en tant que coach principal… du côté de la Serie B.

Ce dimanche, la presse italienne annonce qu’un accord le lie au club de Cesena, basé dans la Province de Forlì-Cesena et actuellement 8e de D2 italienne. Huit, c’est également le nombre de journées qu’il reste à jouer d’ici la fin de la saison régulière et c’est la durée du contrat qui serait proposé à Cole et à son adjoint, Jack Mesure, en remplacement de Michele Mignani, viré la veille après un match nul contre Frosinone (2-2), venant ponctuer une série de sept matchs sans gagner.

Mission barrages

Sa mission, s’il l’accepte, sera donc de renouer avec la victoire (le dernier succès de Cesana remonte au 6 février dernier) pour assurer une place parmi les 8 premiers du classement, synonymes de participation aux barrages d’accession à la Serie A. En cas de réussite, le contrat d’Ashley Cole serait automatiquement renouvelé jusqu’en 2027 et même pour une saison supplémentaire s’il parvient miraculeusement à finir la saison en menant l’ancien club d’Arrigo Sacchi et de Marcello Lippi dans l’élite du football italien.

Bon après, pour un entraîneur inexpérimenté qui débarque sur le banc d’un promu, c’est toujours mieux de rester réaliste.

L’Atalanta étripe Cesena