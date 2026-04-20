Álvaro Arbeloa prend la défense de Kylian Mbappé

Un homme de parole. Quelques jours après l’élimination face au Bayern Munich, Álvaro Arbeloa est revenu sur les deux performances de son attaquant, Kylian Mbappé. « Il a été à la hauteur de son statut, il a marqué un but à chaque match en étant une menace constante pour la défense adverse. Il nous a beaucoup aidé en transition », insiste le tacticien en conférence de presse.

Il faut sauver le soldat Mbappé

Buteur lors des deux rencontres, Kyks a inscrit son 40e but de la saison, et son 15e en C1. Malgré son apport offensif, le Français est largement critiqué par les fans madrilènes pour son manque d’implication défensive, notamment après l’expulsion d’Eduardo Cavaminga. Ce que ne partage pas Arbeloa : « Il a fait preuve d’un grand sacrifice en défense, il a beaucoup travaillé. […] C’est le Kylian Mbappé que nous voulons voir tous les jours. »

Alors que le Real Madrid et Mbappé se dirigent vers une triste saison blanche, le coach, lui, n’a pas souhaité s’exprimer sur son avenir avec la Casa Blanca. En attendant de savoir qui pourrait prendre les rênes des Merengues la saison prochaine, le Real Madrid affronte Alavès mercredi.

Alors, Mbappé sait-il défendre ?

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