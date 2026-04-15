Kylian Mbappé sait-il défendre ?

Buteur à l’aller face au Bayern, Kylian Mbappé s’est aussi distingué défensivement. Actif pour gêner les offensives munichoises, le Français a répondu aux critiques sur son implication sans renoncer à être décisif. Mais a-t-il été efficace, et ses efforts peuvent-ils permettre au Real Madrid d’inverser la tendance ce mercredi soir ?

« Je ne dis pas qu’il ne faut pas défendre, mais s’il ne doit faire que des replis défensifs, on n’est pas dans la même pièce. » Voici les mots prononcés par Wilfrid Mbappé en septembre dernier au sujet de son fils, sous le feu des critiques à Madrid pour son implication défensive. Lors du quart de finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich, perdu 2-1 par les Merengues, le Kyks a enfin répondu aux attentes. Aligné dans un 4-4-2 avec Vinícius, un système où les deux avants-centres doivent redoubler d’efforts pour stabiliser le bloc, le Français a défendu comme rarement en gagnant notamment cinq ballons grâce à ses replis. Mais a-t-il les réflexes et les gestes d’un véritable défenseur ? Décryptons cela en images avant le match retour ce mercredi soir.

Alignement, pressing et prise à deux

Dès les premières minutes, le Bayern pose le pied sur le ballon et le Real défend déjà. Ici, Kylian Mbappé a l’intelligence de s’aligner avec Federico Valverde et Vinícius pour créer une première ligne défensive, bloquant ainsi les transmissions vers l’axe du terrain. Cette ligne de 3 permet aussi aux hommes d’Álvaro Arbeloa de passer d’un 4-4-2 à un 4-3-3 le temps d’une action. Un changement de dispositif qui brouille les repères de l’adversaire.

La pression commence à se faire sentir sur l’arrière-garde madrilène, mais le Français répond présent. Enfin, à moitié. Sur cette séquence, l’attaquant madrilène vient épauler Trent Alexander-Arnold pour opérer une prise à deux sur Luis Díaz. Un réflexe défensif classique mais a priori efficace, surtout face au virevoltant Colombien. L’ancien de Liverpool se retrouve bloqué et décide de jouer en retrait sur Joshua Kimmich. L’Allemand s’est positionné dans l’espace libéré par le Français, parti aider Trent, et a tout le loisir de délivrer une galette. Sur son centre, Dayot Upamecano se retrouve seul au second poteau et est à deux doigts d’ouvrir le score. Sans conséquences donc. Là-dessus, Mbappé devait davantage anticiper la passe pour Kimmich, véritable plaque tournante du milieu du Bayern.

Le cul par terre. Plus haut sur le terrain, le numéro 10 du Real déclenche un pressing avec l’infatigable Federico Valverde. Il imite l’Uruguayen en taclant Serge Gnabry, mais ne parvient pas à gratter le ballon. Une petite séance d’entraînement auprès de son compère ne lui ferait pas de mal, car, quelques secondes plus tard, Valverde gagne le cuir grâce à un nouveau tacle. Kylian Mbappé reprend alors le contrôle du ballon et est victime d’une faute qui offre un coup franc intéressant à son équipe. Ça progresse !

Le fils de Wilfrid retourne dans ses travers… Complètement hors sujet, il marche tout le long de l’action. Son manque d’implication favorise la progression du Bayern balle au pied qui se procure une action intéressante.

Exemple de sa fainéantise ou simple clarté dans son jeu ? Optons pour la deuxième réponse. Sur cette action, Mbappé a la lucidité de ne pas foncer au pressing tête baissée sur Manuel Neuer, un gardien excellent au pied et habitué à jouer sous pression.

Maître des horloges de Bernabéu, Joshua Kimmich a joui d’une grande liberté face aux Madrilènes à l’aller. Enfin ça, c’est quand Mbappé ne jouait pas au chat et à la souris avec lui. Prêt à envoyer un boulet de canon, le milieu bavarois est cette fois parfaitement gêné par le retour du champion du monde 2018. Déviée, sa frappe ne donnera rien.

À quelques minutes de la fin d’une première mi-temps asphyxiante, Vinícius a besoin de souffler. Kylian Mbappé glisse alors sur le côté gauche pour instaurer une alternance : le Brésilien prend la pointe pendant que le Français replie davantage. Un tour de passe-passe à maîtriser dans un 4-4-2 bien huilé. Lors de cette phase de jeu, il croise le fer avec son compère des Bleus, Michael Olise. L’homme aux 69 buts en LDC a le mérite d’être là et affecte l’avancée d’Olise balle au pied sans concéder de faute. Il en faut tout de même plus pour subtiliser la balle au meneur de jeu du Bayern, étincelant ce soir-là.

Dans une période de forte domination munichoise, juste avant l’ouverture du score de Luis Díaz, Mbappé passe sa vie dans son camp et gagne un ballon à 5 mètres de sa ligne de but grâce à une belle anticipation. Le Kyks aussi bas, du jamais-vu !

Impuissant sur les deux buts du Bayern

Trop loin de l’action pour contrecarrer les plans du Bayern, Mbappé assiste impuissant à l’ouverture du score de Luis Díaz. À la suite du but du Colombien, il se repositionne en pointe. Son passage sur le côté n’a pas tellement porté ses fruits, puisque c’est à cette période que le club allemand s’est montré le plus pressant. Il n’est toutefois pas impliqué sur le premier but, ni sur celui inscrit par Harry Kane au retour des vestiaires. Après la perte de balle d’Álvaro Carreras au milieu de terrain, l’ancien du PSG se trouve une nouvelle fois à une vingtaine de mètres et ne peut pas intervenir.

Mené de deux buts sur sa pelouse, le Real Madrid se réveille enfin. La bande d’Arbeloa met davantage d’intensité et joue plus haut. Kylian Mbappé gratte alors un ballon dans les pieds de Konrad Laimer. Trois minutes après ce pressing gagnant, il commet une erreur en fonçant avec deux de ses coéquipiers sur Joshua Kimmich. Les trois mousquetaires ne parviennent pas à récupérer le cuir. Conséquence de cette prise à trois : des joueurs du Bayern sont esseulés dans d’autres parties du terrain. Ici, il devait laisser ses potos s’occuper du blondinet.

Entre la 58e et la 73e minute, le Real tient le ballon et logiquement, Mbappé travaille moins défensivement. Cette période lui insuffle la fraîcheur nécessaire pour plonger au second poteau plus rapidement que Dayot Upamecano et réduire l’écart d’une frappe peu académique.

Ce sprint ne vous rappelle rien ? Sur la dernière action défensive à mettre à son crédit, le disciple de Didier Deschamps court aussi vite que contre l’Argentine en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2018. Sauf que cette fois, c’est vers son camp. Son retour à haute intensité sur Luis Díaz annihile la contre-attaque du Bayern et permet à son équipe de se relancer.

En résumé, le Français a réalisé un match plutôt solide défensivement et s’est même attiré les louanges de son entraîneur Álvaro Arbeloa : « J’ai vu un Mbappé très investi dans toutes ses tâches et capable de déstabiliser l’adversaire. C’est exactement ce Mbappé que nous voulons voir. » Au cœur d’un Real Madrid qui assume un déséquilibre trop facile à exploiter, son implication pourrait s’avérer décisive ce soir à l’Allianz Arena. Face à une attaque du Bayern plus redoutable que jamais, Mbappé devra stabiliser les côtés et combler des espaces dans l’axe tout en conservant sa capacité à punir en attaque rapide. Car avant d’être un défenseur potable, le Kyks est un finisseur redoutable.

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