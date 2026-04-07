Mbappé et Madrid, en pleine lune de fiel

S’il aligne une nouvelle fois des statistiques impressionnantes, Kylian Mbappé ne fait déjà plus l’unanimité à Madrid. Moins de deux ans après son arrivée dans la capitale espagnole, son individualisme supposé est pointé du doigt. Soit les mêmes maux qui ont longtemps divisé à Paris et dans tout l’Hexagone.

C’est un paradoxe pour lequel les supporters du PSG se sont longtemps arraché les cheveux. Avant d’accepter, non sans un brin de soulagement, de penser à autre chose sans avoir vraiment tranché : les sept saisons de Kylian Mbappé dans la capitale auront-elles davantage été une source de plaisir ou de frustration ? Il en aura fallu moins de deux saisons, un échec en Ligue des champions et bientôt deux en Liga à leurs homologues madrilènes pour commencer à se creuser à leur tour les méninges.

Au-delà de ses buts en pagaille, Kylian Mbappé est-il une bénédiction ou un fléau ? Les équipes dans lesquelles ils évoluent sont-elles plus fortes – ou du moins plus épanouies et intéressantes à regarder quand il n’est pas là ? Les critiques visant son ego surdimensionné pour un sport prétendument collectif sont-elles justifiées ou trop sévères au vu du talent du bonhomme ? Il y a de quoi se faire de sacrés nœuds au cerveau.

La lune de miel espagnole est terminée

Si la situation s’est détériorée ces derniers jours, la relation amour haine entre Kylian Mbappé et le public madrilène ne date pas d’hier. Elle remonte même à avant qu’il ne se décide à traverser les Pyrénées. Une époque où le capitaine des Bleus jouait déjà avec les petits cœurs des supporters madrilènes, prenant notamment tout le monde de court en prolongeant son aventure parisienne au printemps 2022. Un faux départ cependant vite pardonné à la seconde de l’annonce de son arrivée, même retardée de deux saisons. Jusqu’à l’apparition des premières fissures au fil de prestations oscillant entre empilage de buts et sens du collectif toujours aussi limité, sur fond de coéquipiers sacrifiés et d’échecs sportifs collectifs plus difficiles à avaler à Madrid qu’ailleurs.

❌ "MBAPPÉ NO ha ENTENDIDO lo que es el REAL MADRID". 📹 "Arbeloa, ponle el vídeo de Luis Enrique cuando estaba en el PSG".@jpedrerol pone los puntos sobre las íes en #ChiringuitoMbappé. pic.twitter.com/i54aNcZnxc — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 5, 2026

Et alors qu’une deuxième saison blanche commence à pointer le bout de son nez (à moins d’un improbable parcours européen), le premier coupable est déjà trouvé. Surtout après quelques semaines d’absence qui ont vu les Merengues gagner sans lui, Vinícius reprendre des couleurs ou Federico Valverde faire péter les compteurs, pour ne citer qu’eux. Alors, tout le monde s’est déchaîné après la défaite de trop à Majorque, celle-là même qui semble condamner une bonne fois pour toutes les espoirs de sacre national. Et qui aura eu le malheur de coïncider avec le retour du vilain garçon. « Le Mbappé Football Club est très bon, mais il n’a pas compris ce qu’était le Real Madrid. Je pense qu’il n’a pas encore saisi ce qu’exige ce club », a par exemple balancé Josep Pedrerol dans El Chiringuito, certes pas une émission connue pour sa nuance.

Et le journaliste de poursuivre : « Arbeloa, montre-lui la vidéo de Luis Enrique à l’époque du PSG ». Une référence à une séquence du documentaire Vous ne pouvez pas comprendre, où le tacticien asturien demande plus d’efforts à sa star, convoquant notamment l’exemple de Michael Jordan. Les amoureux du club de la capitale auront d’ailleurs forcément un fort sentiment de déjà-vu en regardant de loin leur ancienne cible favorite être accusée des mêmes torts. Et pour beaucoup la conviction que cela n’est que vœux pieux et promesses en l’air. L’institution Real Madrid, vantée comme bien plus solide que son homologue parisienne, n’a pour l’heure pas vraiment réussi à s’accommoder du personnage. Il va pourtant bien falloir, tant où qu’il joue tout passe par Kylian Mbappé.

Le Real va devoir faire avec

Si la liesse de l’été 2024 a disparu, le Real Madrid va pourtant bien devoir apprendre à vivre avec, et à travers Kylian Mbappé. D’ailleurs, que l’on soit clair : il y a pire dans l’écosystème du ballon rond que de devoir s’accommoder d’un joueur qui affole autant les statistiques (sans oublier les aspects marketing ou d’image). Sauf qu’ainsi va la vie du Bondynois : sa défense se fait toujours (presque) exclusivement à coups de chiffres et de comptage de buts. Cette saison, il en est à 38 en 36 rencontres toutes compétitions confondues ; 13 en 9 matchs de Ligue des champions. Plutôt correct. « Le Real a besoin de ses buts. Jusqu’à sa blessure, l’équipe semblait s’épanouir avec lui. Mais son absence a aussi montré que le collectif pouvait exister sans lui », analyse d’ailleurs Marca, nettement plus nuancé dans sa cabale contre KM9. Pour l’impact global sur le jeu collectif en revanche, silence radio.

C’est forcément avec un sourire en coin que les principaux détracteurs du bonhomme au pied de la tour Eiffel ont vu les fans madrilènes créer un compte à rebours menant à l’expiration de son (faramineux) contrat. Juin 2029, c’est très loin. D’ici là, l’intéressé pourra compter sur le soutien indéfectible d’Álvaro Arbeloa (et de tous ceux qui lui succéderont sur le banc, sans exception). « Mbappé sait parfaitement ce que représente le Real Madrid. Souvenez-vous qu’il a toujours rêvé de jouer ici. Ce n’est pas facile ce qu’il a fait pour jouer ici, l’a défendu l’entraîneur espagnol à la veille du choc face au Bayern Munich. Mbappé est venu à Madrid pour des matchs comme celui de demain (mardi). Je suis certain que Kylian sera au sommet de son art, menant l’équipe comme lui seul sait le faire. » Voilà donc le Soulier d’or européen condamné à vivre de coups d’éclat, certes retentissants, pour espérer masquer tout le reste. Et si pour une fois, les chiffres mentaient quand même un peu ?

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