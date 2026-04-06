Kylian Mbappé a trouvé son meilleur défenseur

Kylian Mbappé a encore des partisans. Pointé du doigt avec virulence par la presse espagnole après la défaite du Real Madrid à Majorque, Kylian Mbappé vit un moment compliqué dans la capitale espagnole. Mais sans surprise, l’attaquant merengue peut compter sur son entraîneur Álvaro Arbeloa pour monter au créneau. « Mbappé sait parfaitement ce que représente le Real Madrid. Souvenez-vous qu’il a toujours rêvé de jouer ici. Ce n’est pas facile ce qu’il a fait pour jouer ici », l’a défendu le technicien espagnol en référence à son départ libre du PSG. Une manière de répondre au journaliste Josep Pedrerol, qui l’avait visé dans l’émission El Chiringuito : « Kylian Mbappé est très bon, mais il n’a pas compris ce qu’était le Real Madrid ».

❌ "MBAPPÉ NO ha ENTENDIDO lo que es el REAL MADRID". 📹 "Arbeloa, ponle el vídeo de Luis Enrique cuando estaba en el PSG".@jpedrerol pone los puntos sobre las íes en #ChiringuitoMbappé. pic.twitter.com/i54aNcZnxc — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 5, 2026

Venu s’exprimer en conférence de presse à la veille du quart de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich, Arbeloa a rappelé que son n°9 restait l’un des principaux atouts madrilènes pour ce genre de choc en très haute altitude. « Je suis ravi d’avoir à ma disposition des joueurs aussi exceptionnels. Mbappé est venu à Madrid pour des matchs comme celui de demain et des phases finales comme celle-ci, a-t-il clamé. Je suis certain que Kylian sera au sommet de son art, menant l’équipe comme lui seul sait le faire. »

Pas contents ? Triplé ! Enfin, peut-être.

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